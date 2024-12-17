關山輔具平台出招 老茶壺「奉茶亭」吸睛成打卡點

台東縣關山鎮豐泉里的奉茶亭有老茶壺意象與現代飲水機供水。（記者黃明堂攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣關山鎮豐泉里的一轉角擺著老式大茶壺寫著「奉茶」兩字，吸引民眾目光，前來此處，真正供水的是現代的飲水機，免費供過往人們解渴，也成了新打卡點。奉茶點為昔日服務於「關山慈濟醫院」的員工而以父母的名義所捐贈，設在路旁除了可以讓運動或路過的民眾口渴時可以飲用。

2022年3月慈濟基金會選在關山鎮豐泉里的舊社區活動中心揭牌成立「慈濟關山環保輔具平台」，免費提供行動不便或是年長者生活輔具使用。成立至今讓許多需要的民眾不僅感受申請便利且即時，更因毋需額外付費亦減輕不小的家庭負擔。由於該據點初期因無明顯地標常會造成「路過」錯過的情形，後來除了建立電子地圖定位外，如何能吸引目光投向而「奉茶」的加入儼然成為新招式。

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台東縣關山鎮豐泉里的奉茶亭有老茶壺意象與現代飲水機供水。（記者黃明堂攝）

慈濟志工卓瓊華說，曾在關山慈濟醫院擔任行政主任的楊柏勳調離後有時間仍會回來訪友，得知關山成立輔具平台和環保回收站相當開心，進一步以父親楊深潭、母親楊林壁緞名義捐贈飲水機。原本出發點是供志工們解決飲水不便的問題，附近自行車道和紅石林道許多前往運動、遊憩的民眾，能方便飲水止渴，擴大為「奉茶」亭。

卓瓊華說，慈濟人捐贈加上社區志工包括陳泰郎、賴陽喜、顏府駐等協助裝設油漆及營造趣味打卡點；各式各樣的茶壺還可以藉由「借位」方式拍照打卡相當有趣，圍牆上更有生動活潑的陶瓷寶寶等。

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