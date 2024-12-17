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台南醫養照護博覽會12/21登場 高齡醫療、長照資源報你知

2024/12/17 10:21

將於12月21日在嘉南藥理大學舉行的台南醫養照護博覽會有約50家相關機構廠商提供醫療與長照服務諮詢。（圖：台南市立醫院提供）

將於12月21日在嘉南藥理大學舉行的台南醫養照護博覽會有約50家相關機構廠商提供醫療與長照服務諮詢。（圖：台南市立醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕因應台灣高齡社會需求，提供更多醫養照護資源，台南市立醫院將於12月21日（週六）上午9點在嘉南藥理大學紹宗館舉辦「醫養照護博覽嘉年華」，活動以「Live a good life. I care you」為主題，整合健康檢測、專業論壇及多元化的展覽內容，歡迎民眾免費參加，並憑券兌換市集消費卷，享受多重驚喜福利。

當天活動安排豐富多元，有專題演講、趣味比賽、健康檢測、互動市集等，內容涵蓋高齡社會下的長照議題與實用資源，期望能為社會注入更多健康生活理念。

主舞台活動分為4大主題：1、醫養照護論壇：由專家剖析高齡社會的健康挑戰，並提供實用的長照建議與未來展望；2、全民健康諮詢：現場提供免費Inbody體脂檢測，了解個人健康狀況，並有專業醫護人員提供健康建議。3、世代共融「寶寶爬行比賽」：趣味滿滿的互動競賽，適合一家大小同樂，讓健康意識從小扎根；4、專業課程分享：包括「銀髮族運動力」、「失智症防治」及「抗老飲食」等，針對不同健康需求提供知識與指導，現場有約50家與長期照護相關的廠家，可供民眾諮詢。

台南醫養照護博覽會有多元型式與豐富的互動體驗及市集活動。（圖：台南市立醫院提供）

台南醫養照護博覽會有多元型式與豐富的互動體驗及市集活動。（圖：台南市立醫院提供）

此次活動由台南市立醫院主辦，偕同秀傳醫療體系南部院區─高雄秀傳紀念醫院、高雄市立岡山醫院及嘉南藥理大學合辦，並結合南台灣多家醫療與健康機構的力量，旨在傳遞專業醫療資源，促進社會對高齡健康議題的重視。南市醫表示，秀傳醫療體系長期致力於醫療創新與長照服務，此次以博覽會形式展現對健康的全方位承諾，也是推動健康社會的重要里程。

本活動免費開放入場，現場還有豐富展覽和市集，適合全家一起參與，有豐富的長照與醫療資訊提供民眾諮詢與了解。

活動時間在12月21日（週六）上午9點至下午4點，地點在嘉南藥理大學紹宗館（台南市仁德區二仁路1段60號）。

台南市立醫院將於十二月二十一日（週六）上午九點在嘉南藥理大學紹宗館舉行醫養照護博覽嘉年華活動。（圖：台南市立醫院提供）

台南市立醫院將於十二月二十一日（週六）上午九點在嘉南藥理大學紹宗館舉行醫養照護博覽嘉年華活動。（圖：台南市立醫院提供）

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