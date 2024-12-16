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神經炎用藥出包！「福元健力命糖衣錠」發霉 58.4萬錠緊急回收

2024/12/16 22:33

醫療機構發現「福元健力命糖衣錠」批號GLM404藥品有發霉情況，業者因此回收批號GLM404及GLM405等2批號藥品。（取自食藥署藥品仿單查詢平台）

醫療機構發現「福元健力命糖衣錠」批號GLM404藥品有發霉情況，業者因此回收批號GLM404及GLM405等2批號藥品。（取自食藥署藥品仿單查詢平台）

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部食藥署日前公布藥品回收資訊指出，接獲藥品不良品通報，有醫療機構發現，神經炎用藥「福元健力命糖衣錠」批號GLM404藥品有發霉情況，因此回收批號GLM404及GLM405等2批號藥品，預計收回58.4萬錠，並已要求業者在12月28日前檢送相關報告。

食藥署副署長王德原說明，食藥署於11月28日接獲醫療機構通知，通報「福元健力命糖衣錠」批號GLM404的藥品開瓶後，發現有1顆發霉情形，因此食藥署以電郵及函文請廠商全面清查案內批號藥品，並詢問醫療機構、藥局及庫存是否有類似情況發生。

王德原指出，業者在12月2日說明，不良品發生原因尚在調查中，考量GLM404及GLM405為連續生產批號，先行預防性回收2批號藥品，且需於明年1月3日前完成，預計回收58.4萬錠。

此外，王德原表示，食藥署已要求業者在12月28日前檢送針對不良品發生情形的調查報告、預防矯正措施，以及預計改善時程等，且目前尚未接獲案內批號或其他批號藥品有類似不良品之通報案件，初步評估為單一案件，這也是這家生產業者第一次出現藥品發霉相關通報，過去未曾接獲有類似之不良品情形。

食藥署說明，「福元健力命糖衣錠」主要用於神經炎、多發性神經炎、腳氣病、維他命B1缺乏症。倘對使用之藥品有任何疑慮，應盡速回診與醫師討論，也請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應。

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