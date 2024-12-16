領獎白跑一趟！高雄疫苗抽獎惹怨 衛生局：需回報領獎點

高雄疫苗雙打抽獎活動，有民眾接到中獎通知單，但跑到所在地衛生所卻領不到獎品，抱怨白跑一趟；示意圖，非當事人。（資料照，記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟、洪定宏／高雄報導〕為鼓勵長輩接種流感與新武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）雙疫苗，高雄市衛生局於11月底前舉辦65歲以上長者和6歲以下幼兒的疫苗雙打抽獎活動，衛生局已於6日公布得獎名單，並於近期發放中獎通知單，有民眾接到中獎通知單，但跑到所在地衛生所卻領不到獎品，抱怨白跑一趟，對此，衛生局回應，「收到中獎通知單，要再回報領獎地點再等通知。」

民眾向本報投訴，自己因接種雙疫苗抽中500元禮券，今（16）日接到高雄市衛生局的「疫苗雙打中獎通知單」，打電話給衛生局，衛生局說若要去衛生所領，但最好先打電話讓衛生所知道，民眾因此打給衛生所，衛生所人員卻不滿抱怨衛生局沒把贈品撥付給他們，衛生所根本還沒拿到禮券和獎品，並說今天有民眾親自到衛生所要領獎也因此白跑一趟。

請繼續往下閱讀...

衛生局提醒，民眾收到中獎通知單後，需掃QR Code填寫「得獎者回報表」或致電衛生局告知欲領獎的地點，待收到領獎通知的電話，再前往指定地點領，以免白跑一趟。（高雄市衛生局提供）

高雄市衛生局回應，發放的得獎通知單上，有請民眾掃描QR Code填寫「得獎者回報表」或致電衛生局07-7134000轉1362~1378，提供聯絡方式及領獎地點，並於12月31日前完成領獎，領獎地點為各地衛生所或衛生局，民眾可就近選擇工作地或方便前往的任一衛生所領獎，填表後，須再等收到電話通知後再前往指定地點領獎。

由於中獎者多為高齡長輩，可能是資訊落差，不少長輩以為接獲中獎通知單就可以憑著單子到住處附近的衛生所領獎，針對這點，衛生局表示，將會再製作圖卡及簡單流程讓中獎民眾更清楚了解，以免再有民眾白跑一趟。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法