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健康網》間歇性斷食瘦了卻禿了！ 研究：恐有掉髮危機

2024/12/16 17:38

醫師指出，研究發現，間歇性斷食者會有明顯的毛髮生長速度降低，以及血液中的激素濃度改變；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，研究發現，間歇性斷食者會有明顯的毛髮生長速度降低，以及血液中的激素濃度改變；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕靠間歇性斷食減肥，小心瘦了卻禿了！寧好診所醫師蘇聖文指出，根據最新研究發現，這種瘦身方法會抑制小鼠毛髮生長，包括所謂的168以及隔日斷食，且隔日斷食產生的毛囊抑制結果更為顯著；而人體實驗中，雖然沒有做到24小時隔日斷食組，但也發現有明顯的毛髮生長速度降低，以及血液中的激素濃度改變。

蘇聖文於臉書粉專「寧好，這裡是蘇聖文醫師 三高/健康/減重」發文表示，上述研究發表於《細胞》（Cell）期刊。在小老鼠的實驗中，間歇性禁食會造成小鼠的毛囊再生受影響，並且毛囊幹細胞（HFSCs）會被選擇性的誘導凋亡，但表皮幹細胞（EpiSCs）不受影響。

主要推論是因為禁食時，身體內的腎上腺以及皮膚真皮層中的脂肪細胞會被刺激活化，進而釋放自由脂肪酸（free fatty acids），使細胞中的活性氧化物（ROS）濃度上升，因此干擾毛囊幹細胞的正常代謝而引起細胞凋亡。

蘇聖文指出，當禁食時間越長，給身體內帶來的壓力越大時，對於毛囊的影響也就越強。這點在實驗中也有發現，隔日斷食（空腹24小時）組的毛囊影響，比起168（空腹16小時）來得明顯。

醫師表示，小鼠研究發現，當禁食時間越長，給身體內帶來的壓力越大時，對於毛囊的影響也就越強；圖為示意圖。（圖取自freepik）

醫師表示，小鼠研究發現，當禁食時間越長，給身體內帶來的壓力越大時，對於毛囊的影響也就越強；圖為示意圖。（圖取自freepik）

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