耶誕前夕 關懷心臟病童協會三總澎湖分院送暖

耶誕老公公的到來，讓父母與孩子們都感受到關懷。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕財團法人關懷心臟病童協會，今（16）日舉辦了一場溫馨的耶誕節關懷病童公益活動，為了讓這些勇敢的小天使感受到社會的溫暖。志願者們積極參與，攜手籌備了一系列溫馨活動，志工扮成耶誕老公公至三總澎湖分院分發小禮物，讓其他病患感受耶誕氣氛。

活動中孩子們與志願者們攜手創作獨特的耶誕裝飾，彩色的紙張在他們的手中變成充滿愛的作品。沿著病房外走道，一群志工及心臟病童身穿耶誕老公公裝扮，分享小禮物，讓其他病患也能感受到過節溫馨喜慶的氣氛。

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這場公益活動不僅為病童們燃點了耶誕的希望之燈，也凝聚了社會的愛心，共同為這群特殊的小朋友締造了一個難忘的節日時刻。期盼未來，這樣的愛心活動能夠持續溫暖更多需要幫助的生命。

衛生局長陳淑娟表示，財團法人關懷心臟病童協會澎湖分會，是在澎湖成立的第一個心臟病的病友支持團體，以兒童心臟病發生率1/100，推估澎湖約1000人，由呂鴻基教授的創始及關懷心臟病童學會會員們長期無私無償奉獻，幫助家庭，建立信心、減輕壓力、甚至協助病童能夠享有如正常人的生活，著實令人感佩，也致上十二萬分的謝意，提供病童及家屬就醫、就學、就業及心靈生活上的支持及協助。

財團法人關懷心臟病童協會，耶誕前夕前進三總澎湖分院散播歡樂與愛心。（記者劉禹慶攝）

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