您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
健康網》18種紅色食物熱量圖鑑！ 營養師：這8種小於50卡
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕俗話說：「番茄紅了，醫生的臉就綠了」是指番茄有神奇的食療效果，吃了能強健身體，讓醫生等不到病人上門求診。營養師高敏敏表示，其實不只大、小番茄，像草莓、蓮霧、紅椒、西瓜、甜菜根、紅莧菜等紅色食物也很有營養，如紅椒有維生素C，能抗氧化；蓮霧高鉀，助消水腫，而且它們熱量也都小於50大卡。
高敏敏在臉書專頁分享了18種好處多多的紅色食物，並以每樣100公克來做熱量計算，方便民眾掌握攝取量。
請繼續往下閱讀...
高熱量紅色食物（200大卡以上）
枸杞 （乾燥）：346大卡，富含β-胡蘿蔔素，維持夜間視力。
紅豆：328大卡，高鉀助消水腫，膳食纖維助排便。
牛肉 （肉片）：250大卡，富含血紅素，維持免疫系統健康。
中等熱量紅色食物（50-200大卡）
紅薯：114大卡，富含維生素A，保護眼睛、抗癌。
紅棗：87大卡，富含維生素C、鐵質，促進血紅蛋白生成。
櫻桃：75大卡，富含維生素C、植化素，具抗氧化、抗發炎、美容之效。
石榴：67大卡，含有30～50%的多酚類，抗發炎、抗癌。
紅葡萄：61大卡，含大量花青素，可預防血栓、降低體內壞膽固醇。
紅蘋果：51大卡，除了外皮有豐富植化素，整顆更是有滿滿的果膠、纖維，可維持消化道健康、幫助排便順利。
紅龍果：50大卡，含大量膳食纖維，助排便，還能降低壞膽固醇。
低熱量紅色食物（少於50大卡）
草莓：39大卡，豐富葉酸有助於細胞生長、胎兒發育。
蓮霧：35大卡，高鉀助消水腫，膳食纖維助排便。
紅椒：33大卡，維生素C有超強抗氧化力，維生素A則是能維持夜間視力。
西瓜：33大卡，瓜胺酸和茄紅素能維持心血管健康。
甜菜根：27大卡，甜菜紅素可幫助降血壓、放鬆血管。
紅莧菜：22大卡，高鐵、高鈣，預防骨質疏鬆。
大番茄（19大卡）、小番茄（33大卡）：豐富茄紅素，維持心血管健康、預防曬黑。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應