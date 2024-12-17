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健康網》18種紅色食物熱量圖鑑！ 營養師：這8種小於50卡

2024/12/17 09:32

高敏敏分享，大小番茄熱量低，含有豐富的茄紅素，可維持心血管健康、防曬黑；示意圖。（圖取自freepik）

高敏敏分享，大小番茄熱量低，含有豐富的茄紅素，可維持心血管健康、防曬黑；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕俗話說：「番茄紅了，醫生的臉就綠了」是指番茄有神奇的食療效果，吃了能強健身體，讓醫生等不到病人上門求診。營養師高敏敏表示，其實不只大、小番茄，像草莓、蓮霧、紅椒、西瓜、甜菜根、紅莧菜等紅色食物也很有營養，如紅椒有維生素C，能抗氧化；蓮霧高鉀，助消水腫，而且它們熱量也都小於50大卡。

高敏敏在臉書專頁分享了18種好處多多的紅色食物，並以每樣100公克來做熱量計算，方便民眾掌握攝取量。

高熱量紅色食物（200大卡以上）

枸杞 （乾燥）：346大卡，富含β-胡蘿蔔素，維持夜間視力。

紅豆：328大卡，高鉀助消水腫，膳食纖維助排便。

牛肉 （肉片）：250大卡，富含血紅素，維持免疫系統健康。

中等熱量紅色食物（50-200大卡）

紅薯：114大卡，富含維生素A，保護眼睛、抗癌。

紅棗：87大卡，富含維生素C、鐵質，促進血紅蛋白生成。

櫻桃：75大卡，富含維生素C、植化素，具抗氧化、抗發炎、美容之效。

石榴：67大卡，含有30～50%的多酚類，抗發炎、抗癌。

紅葡萄：61大卡，含大量花青素，可預防血栓、降低體內壞膽固醇。

紅蘋果：51大卡，除了外皮有豐富植化素，整顆更是有滿滿的果膠、纖維，可維持消化道健康、幫助排便順利。

紅龍果：50大卡，含大量膳食纖維，助排便，還能降低壞膽固醇。

高敏敏表示，紅色食物好處多，像紅龍果、紅葡萄能降低體內壞膽固醇；示意圖。（圖取自freepik）

高敏敏表示，紅色食物好處多，像紅龍果、紅葡萄能降低體內壞膽固醇；示意圖。（圖取自freepik）

低熱量紅色食物（少於50大卡）

草莓：39大卡，豐富葉酸有助於細胞生長、胎兒發育。

蓮霧：35大卡，高鉀助消水腫，膳食纖維助排便。

紅椒：33大卡，維生素C有超強抗氧化力，維生素A則是能維持夜間視力。

西瓜：33大卡，瓜胺酸和茄紅素能維持心血管健康。

甜菜根：27大卡，甜菜紅素可幫助降血壓、放鬆血管。

紅莧菜：22大卡，高鐵、高鈣，預防骨質疏鬆。

大番茄（19大卡）、小番茄（33大卡）：豐富茄紅素，維持心血管健康、預防曬黑。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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