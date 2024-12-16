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高市議員張博洋扮耶誕「洋」公公 到高榮兒科報佳音
〔記者王榮祥／高雄報導〕台灣基進高市議員張博洋今偕同牧師、醫師打扮成耶誕「洋」公公，在耶誕節前夕到高雄榮總兒童病房報佳音並分送小禮物；張博洋表示，希望在充滿感恩的日子裡，給孩子多一點快樂回憶。
張博洋表示，一年一度耶誕節，許多公共場所都佈置成耶誕節的樣子，溫馨氣氛也希望能讓住院中、或因病看就診的孩童能感受到，所以邀請黃以倫牧師一同至高榮兒科門診、兒科病房報佳音，同時也和兒童醫學部長翁根本變裝成耶誕老公公，發送小禮物並送上祝福。
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翁根本說，希望透過耶誕老人的巡診驚喜，結合各界資源提供病童耶誕禮物，透過互動活動促進醫療團隊與病童及家屬的聯繫與支持感，帶給門診及住院病童歡樂，舒緩緊張與焦慮情緒，讓病童及家屬感受到節日祝福、社會溫暖及平安喜樂。
張博洋則認為，希望能為病童塑造一個快樂的耶誕回憶，讓這個感恩節日充滿更多歡樂、祝福。
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