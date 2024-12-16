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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》啤酒肚是脂肪肝徵兆！ 醫教「4招」逆轉

2024/12/16 15:13

醫師表示，肝臟受到大量外來化合物刺激時會發炎，長期下來使其逐漸纖維化，一旦面積過大就會形成肝硬化，甚至演變成肝癌；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師表示，肝臟受到大量外來化合物刺激時會發炎，長期下來使其逐漸纖維化，一旦面積過大就會形成肝硬化，甚至演變成肝癌；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕肥肥的肚子不只是外觀問題，而是健康威脅！初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍表示，啤酒肚是脂肪肝的徵兆，除了酒精外，日常高糖飲食更是許多人忽視的隱形殺手。脂肪肝尚有逆轉機會，待演變成肝硬化時，恢復的可能性便大幅降低，因此建議從飲食、規律運動、生活作息及減少飲酒下手改善。

脂肪肝分2類 通常伴隨代謝性疾病

陳威龍在臉書專頁「初日診所」與Youtube發文指出，肝臟是人體最大的器官，主要負責解毒、儲存養分、維持生理平衡等多種功能。當肝臟受到大量外來化合物刺激時會發炎，長期下來會使肝臟逐漸纖維化，一旦纖維化面積過大就會形成肝硬化，甚至演變成肝癌，這也是俗稱的「肝癌三部曲」。

針對脂肪肝，陳威龍說明，通常伴隨著代謝性疾病，據研究指出，腰圍與總體死亡率呈現正相關，因此可透過定期測量腰圍或進行腹部超音波預防、監測脂肪肝的發生。脂肪肝分為酒精性脂肪肝及非酒精性脂肪肝：

●酒精性脂肪肝：長期過量飲酒是造成酒精性肝炎和脂肪肝的主因，根據研究顯示，平均每天攝取30克酒精的量，就足夠引起肝臟損傷。酒精經過代謝後會產生乙醛，並在後續代謝過程中產生自由基、活性氧物質（ROS）等物質破壞細胞，造成肝臟細胞發炎、死亡，並影響脂肪調控機制，降低脂肪分解速度、促進脂質新生，長期下來便逐漸形成脂肪肝。

●非酒精性脂肪肝：又叫代謝性脂肪肝，不均衡、高油高糖的飲食型態為主要發生原因，其中果糖更是加劇這種飲食型態危害的重要因素，果糖在人體內的代謝路徑與葡萄糖不同，果糖的代謝產物會使肝臟細胞無法感受到能量充足的訊號，並直接刺激脂質新生相關基因表達，進一步促進脂肪堆積、脂肪肝發生。

肝臟「沉默器官」 肝硬化10常見症狀

肝臟為沉默器官，出現病灶時，往往已意味著病情已非常嚴重，惡化為肝硬化。陳威龍提及，肝硬化的常見症狀包括疲倦或食慾不振、消瘦、黃疸、腹水合併下肢水腫、疝氣、牙齦出血、皮膚瘀青、蜘蛛痣或月經失調、男性女乳症時，務必更加留意。

醫師整理出肝硬化的10大常見症狀。（圖取自初日診所臉書專頁）

醫師整理出肝硬化的10大常見症狀。（圖取自初日診所臉書專頁）

逆轉脂肪肝 飲食、運動及作息要注意

陳威龍表示，脂肪肝是可逆轉的，但一旦演變成肝硬化，恢復的可能性便大幅降低。因此提供4招預防，甚至是逆轉脂肪肝的發展，降低肝功能受損可能帶來的健康風險：

●飲食習慣：在食物挑選上，應盡量避免高油脂、高鹽分和高糖分的食物，多攝取富含纖維和抗氧化物的食物，如十字花科蔬菜（青花菜、花椰菜）、深綠色葉菜（菠菜）及富含Omega-3脂肪酸的魚類（鮭魚、鯖魚）。

●規律運動：養成每週進行至少150分鐘中等強度運動的習慣，如跑步、游泳、快走等有氧運動，消耗多餘的熱量外，還能提高胰島素敏感性，從而減少脂肪在肝臟的堆積。另外，適量的加入阻力訓練，也有助於增強肌肉量，進一步提高基礎代謝率。

●生活作息：規律作息與充足睡眠也是不可忽視的關鍵因素。研究顯示，長期睡眠不足會導致內分泌失調，增加食慾，並促進脂肪的堆積，建議每晚保持7至8小時的高品質睡眠，減少熬夜次數，有助於身體恢復，也益於肝臟修復。

●減少飲酒：過量飲酒會直接損傷肝細胞，大大增加罹患脂肪肝和肝硬化的風險，建議在社交場合中，學會適時拒絕或選擇更健康的飲品替代。

初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍。（初日診所提供）

初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍。（初日診所提供）

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