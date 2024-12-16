新竹台大「凱比」上工！ 給銀髮族專屬健康守護

新竹台大分院運用全人照護機器人提升長者照護，也可將報到、量測體溫或結束時資訊通知家屬。（新竹台大提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕因應高齡化社會的長期照護需求挑戰，新竹台大分院攜手女媧創造股份有限公司，正式導入全人照護機器人。院方表示，該款智慧型機器人結合AI技術與多語言互動，為銀髮族提供專屬化的健康照護服務，並榮獲2023客語AI應用黑客松創意發想大賽特別獎，展現創新技術在高齡照護中的潛力。

新竹台大分院院長余忠仁表示，智慧醫療的導入已成為現代醫療發展的重要趨勢。該院以成為智慧醫療典範為目標，並將健康老化作為應對超高齡社會的核心策略之一。這次與女媧創造攜手合作，開發陪伴型機器人，透過創新科技促進健康管理並改善照護體驗。

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智慧醫療創新中心主任譚慶鼎指出，全人照護機器人整合AI與靈活肢體運作，具備迎賓導覽、即時對話、自動充電及安全避讓等多功能。透過語音互動與螢幕觸控，長者可進行自我評估，幫助及早發現潛在健康問題，提供更加精準且客製化的醫療服務。

新竹台大分院以全人照護機器人引導長者完成「健康動姿動」的肢體骨架檢測，提供醫師更多長者健康狀態資訊。（新竹台大提供）

機器人內建骨架偵測技術，以遊戲方式呈現復健活動，提升長者參與意願，並減少職能治療師重複性工作的疲勞。「凱比」機器人具備人臉辨識與體溫偵測功能，能於社區據點完成即時簽到與健康監測，並將數據即時通知家屬，提供安全便利的照護體驗。

此外，機器人結合客語桌遊，讓健康教育活動更生動有趣，快速拉近醫護人員與長者的距離，進一步提升衛教成效。

女媧創造營運長張智傑表示，透過模組化設計與RaaS Suite工具，可讓醫護人員在無需程式基礎的情況下，快速將專業知識應用於機器人，實現高效且客製化的照護服務，並為長者提供更貼心的科技陪伴。

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