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婦頸椎術後仍僵硬痠麻 一查是慢性肌筋膜炎
〔記者許麗娟／高雄報導〕1名中年婦女曾接受頸椎手術，術後仍感覺頸部僵硬、雙手手臂痠麻不適，誤以為是頸椎手術的後遺症，就醫檢查後，發現是長期姿勢不良、工作及生活壓力等，造成筋肉緊繃而引發「慢性肌筋膜炎症候群」。
活力得中山脊椎外科醫院骨科醫師王振華指出，婦人約3年前曾因頸椎椎間盤突出，於他院接受手術並置入人工椎間盤，但仍覺得頸椎和左、右手臂痠麻和無力感，由於症狀沒有緩解且越來越嚴重，因此轉赴門診就醫檢查。
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王振華診斷檢查後，發現婦人的頸椎和左、右手臂痠麻是慢性肌筋膜炎症候群所致，是長期姿勢不良、工作及生活壓力導致，與頸椎手術無關，因婦人的肌肉損傷嚴重，因此建議她接受水介質震波治療。
王振華表示，水介質震波為非侵入式的治療，其原理為透過高能量震波，先讓沾黏的肌膜和肌肉組織放鬆，放鬆後，局部血流順暢，同時血管也會重新新生，達到自然修復的效果，肌肉漸漸恢復正常功能的狀態，因此能達到緩解僵硬及痠麻的治療目的。包括身體組織受傷、自體修復機制中途停滯、患部有長期發炎症狀及長期疼痛無法自癒者，都適合接受水介質震波的自費療程，費用依照患者所需施打的發數而定，每發1元。
婦人因受傷的範圍較大，包括肩頸、肩胛骨和肩膀等，王振華建議她前3次治療，每次接受約6000至8000發體外震波，平均每2週接受1次治療。在完成3次治療後，不適症狀已緩解5成，後續再接受3次震波治療建議後，症狀已可改善到近7成。
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