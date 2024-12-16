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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》過量糖不只害肥胖 三高、痛風、火燒心樣樣來！

2024/12/16 13:24

醫師引述研究指出，日常攝取糖分，除了造成肥胖，還與糖尿病、心血管疾病、痛風、脂肪肝、牙齒健康、胃食道逆流，癌症風險等相關；情境照。（圖取自shutterstock）

醫師引述研究指出，日常攝取糖分，除了造成肥胖，還與糖尿病、心血管疾病、痛風、脂肪肝、牙齒健康、胃食道逆流，癌症風險等相關；情境照。（圖取自shutterstock）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕螞蟻人小心！日常攝取過多糖分，可不僅會導致體重增加。醫師李柏賢引述研究指出，日常攝取糖分，除了造成肥胖，還與糖尿病、心血管疾病、痛風、脂肪肝、牙齒健康、胃食道逆流，甚至癌症風險密切相關！建議改喝無糖飲品、水果代替甜點、多吃蔬菜及全穀類或高纖食品來優化飲食結構。

含糖飲料害處多 過量恐增35%痛風機率

林口長庚胃腸肝膽科副教授李柏賢在臉書專頁「Dr.Le 李柏賢」發文說明，頂級醫學期刊《英國醫學期刊》（BMJ）大型研究綜合分析顯示，日常生活中許多「甜蜜」的負擔，可能正在悄悄影響我們的健康，像是常喝含糖飲料可能帶來一系列健康問題，而且風險隨量而增加：

●心臟病風險+17%：每天每多喝250ml含糖飲料，會增加17%心臟冠狀動脈阻塞風險，讓心血管健康亮紅燈。

●中風風險+7%：每天每多喝250ml含糖飲料，會增加7%中風風險。

●痛風風險+35%：喝多一點，關節也吃不消。

●肥胖機率+12%：每天每多喝250毫升含糖飲料，肥胖機會增12%。

李柏賢表示，含糖飲料對健康的傷害不僅是「空熱量」，還會影響你的脂肪代謝，導致內臟脂肪堆積，增加脂肪肝、糖尿病以及代謝症候群的風險。雖然這些飲食研究證據等級不是最高，但綜合分析後似乎都指向一樣的趨勢，值得參考。

醫師整理含糖飲料害處，其中指出，若糖分攝取過多，恐增加35%痛風機率；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師整理含糖飲料害處，其中指出，若糖分攝取過多，恐增加35%痛風機率；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

高糖攝取恐增胰臟癌、乳癌等癌症風險

李柏賢指出，有研究發現，高糖攝取可能提高某些癌症風險：

●胰臟癌風險+22%：每天多攝取25g果糖，胰臟癌風險升高。

●乳癌死亡率+17%：糖的代謝可能與乳癌進展相關。

李柏賢提到，雖然目前關於糖與癌症的證據仍有爭議，但可以確定的是，過多糖分容易導致肥胖，而肥胖本身就是多種癌症的重要風險因子，未來的研究將持續探索糖與癌症間的關聯性。

飲食「甜蜜蜜」恐讓胃酸逆流

另外，李柏賢指出，甜食過量還會增加胃食道逆流風險：

●糖分的作用：高糖飲食會刺激胃酸分泌過多，容易導致胃酸逆流，刺激食道壁。

●肥胖連鎖效應：甜食導致的體重增加，會提高腹內壓，使逆流情況更為嚴重。

●碳酸飲料的危害：含糖汽水和碳酸飲料可能通過增加胃內壓力、放鬆食道下端括約肌、刺激胃酸分泌以及其酸性特性，導致胃酸更容易逆流回食道，引發灼熱感和不適。

醫師指出，甜食過量還會增加胃食道逆流風險，建議減少高糖食物攝取，尤其是甜點和碳酸飲料，對減緩胃酸逆流的症狀很有幫助；情境照。（圖取自shutterstock）

醫師指出，甜食過量還會增加胃食道逆流風險，建議減少高糖食物攝取，尤其是甜點和碳酸飲料，對減緩胃酸逆流的症狀很有幫助；情境照。（圖取自shutterstock）

改喝無糖茶、氣泡水 3招減少胃酸逆流

李柏賢表示，減少高糖食物攝取，尤其是甜點和碳酸飲料對減緩胃酸逆流的症狀非常有幫助， 可以試試以下健康建議：

●改喝無糖飲品：無糖茶、氣泡水是更健康的選擇。

●選擇天然甜味：用水果代替甜點，健康又美味。

●優化飲食結構：多吃蔬菜、全穀類和高纖食品，降低酸鹼值波動。

100%果汁糖分不輸可樂

李柏賢說，根據世界衛生組織（WHO）建議，每日糖攝取量應少於25g（約6茶匙）。1罐330毫升的正常大小鋁罐可樂通常含有約35公克糖，相當於8.75茶匙糖（每茶匙約4公克）。超出建議量上限的1.4倍。

1瓶市售的400c.c.，100%柳橙果汁每瓶含糖量也是34.8克，幾乎跟可樂一樣。加上因為榨汁會去除大量纖維，糖分更容易被吸收，最好直接食用新鮮的柳橙，可以保留纖維，減緩糖的吸收速度，並增加飽足感。而含糖飲料每週最多1份（約200到355ml）。

他總結，想要控制體重、改善腸胃健康、降低癌症風險。減糖似乎就是健康計畫很不錯的第一步。

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