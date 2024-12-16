健康網》吃對油降24％心血管疾病 醫：吃錯內臟脂肪飆3倍！

蕭捷健說，吃對油，代謝提高、心血管疾病降24%；吃錯油，內臟脂肪狂增3倍；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕餐餐都要水煮不敢碰油？三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文表示，吃對油，代謝提高、心血管疾病降24%；吃錯油，內臟脂肪狂增3倍；他建議多選健康油脂、遠離加工食品，對於代謝、心血管、血脂健康都有好處。

蕭捷健在貼文中分享西班牙旅行見聞，指出當地人普遍身材纖細且健康，肥胖率僅17-20%，遠低於美國的42%。儘管西班牙人愛抽菸、晚餐吃得晚，其平均壽命依然高於台灣，其中男性達81歲、女性86歲，顯示飲食結構對健康的深遠影響。西班牙飲食雖油膩，卻以橄欖油為主，加工食品較少，多以原型食物入菜，這是影響健康的重要因素。多項研究也證實，油脂種類對人體代謝與心血管影響巨大：

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1. 代謝提升

美國佛蒙特大學的研究發現，以橄欖油取代奶油、肥肉等飽和脂肪，可使活動力提高12%-15%，靜態能量消耗增加3%-4.5%，腸道發炎指數降低，進一步穩定心情並提升代謝率。

2. 心血管疾病降低24%

《新英格蘭醫學期刊》發表的一項研究追蹤了7,447名55-80歲的高心血管風險者，結果發現，採地中海飲食結合初榨橄欖油或堅果，心血管疾病發生率僅為3.4%，相較於低脂飲食的4.4%，降低了將近24%。

3. 內臟脂肪控制

瑞典烏普薩拉大學的實驗則顯示，內臟脂肪的增長與油脂種類密切相關。實驗參與者每日食用不同油脂製作的馬芬蛋糕，7週後，MRI檢查顯示：高飽和脂肪組（如棕櫚油）內臟脂肪增加2倍，肝臟脂肪顯著上升。高多元不飽和脂肪組肌肉量增加近3倍，內臟脂肪則無顯著變化。

蕭捷健總結，選擇好的油脂至關重要，同時應減少加工食品、以原型食物為主，才能有效控制內臟脂肪、提升健康水平。專注於「吃對油」，這將為身體帶來全方位的正向影響。

蕭捷健建議，多選健康油脂、遠離加工食品，對於代謝、心血管、血脂健康都有好處；圖為情境照。（圖取自freepik）

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