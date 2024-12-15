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獨家》顏純左回歸杏林 獨創四合一療法「逆轉腎衰」
〔記者王俊忠／台南報導〕醫師背景出身的台南市前副市長顏純左，在政壇未能更上層樓後，他於2020年3月回到台南下營繼續開診所行醫。對於醫界較束手無策的腎臟病，他研究認為腎功能能夠逆轉，仿效台裔美國科學家何大一以雞尾酒療法治療愛滋病模式，創造能逆轉腎功能的自費雞尾酒式四合一療法。
顏純左在2021年3月治療首位腎衰竭3期的68歲男患者，在1個月治療後，患者腎絲球過濾率從起初就診時的30.3進步到41.8。他在臉書公布這治療成果，吸引許多人注意，求助的腎病友愈來愈多，迄今3年多，已診治500多位腎病友，患者涵蓋國內、外各地，包括美國、加拿大、香港、泰國與哥斯大黎加等國，都有顏的患者。雖然治療腎病這條路還很長，顏強調會繼續走下去。
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畢業於高雄醫學大學的顏純左，在2004年尚未從政前，於下營開業多年、創立和平診所，之後16年他先後擔任南縣副縣長與南縣市合併後的大台南副市長，因惜未能進取市長或立委，他於2020年3月回到和平診所、繼續行醫。
顏純左認為，16年來台灣環境改變，肥胖與糖尿病患者增加，他從代謝疾病出發、在診所開辦減重門診，獲得好口碑。因為自認是面對問題的人，他從政時曾協助司法界針對吸毒問題推動減毒替代療法；後來又看到醫界較束手無策的腎臟病問題，他決定從此著手。
顏純左從2021年初開始研究，他不相信腎功能不能逆轉的說法，因為如腎細胞死一個少一個的話，人類壽命不可能達到7、80歲。雖然在住院醫師與總醫師訓練期間是針對肝膽科，對腎臟了解較有限，但他相信人類百年之後面對腎病，不可能只是洗腎與換腎，一定要突破現有框架、要有人踩出歷史的第一步。
基此堅定信念，顏純左參加各種研習會、了解各類儀器，有關逆轉腎功能的訊息，總引發他極大興趣，儘管許多人對他逆轉腎功能的想法潑冷水，他仍持續找各種可能方法，後來想到仿效何大一治療愛滋病的雞尾酒療法，研發出逆轉腎功能的自費雞尾酒式四合一療法（並非真的喝酒），即是以壓縮大腿、雷射靜脈、點滴營養與健康食品下手，並在2021年3月治療首位長期在醫學中心治療、但腎功能每況愈下的腎衰竭患者，得到上述初步具體成果。
後來求助的腎病患者愈來愈多，他在2022年10月集結過去治療病例出了1本成果書；從今年4、5月起開始在臉書分享病例治療成果。顏純左表示，只要患者配合其療法，且不能隨意亂吃藥，有高比率能逆轉腎功能，也讓許多在洗腎邊緣的朋友不必洗腎；洗腎病友能減少洗腎次數、少數不必再洗腎了！
顏純左強調，他是提供腎臟病人除了目前各醫學中心腎功能延緩下降外，另1種選擇，就是腎功能逆轉，讓許多腎衰竭病人徬徨無助，不願意面對洗腎時，看到人生另1種希望。他現在每週四都會在臉書分享1個成功的病例，歡迎大家點閱、分享，其臉書帳號是和平診所-院長顏純左醫師。
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