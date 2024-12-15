獨家》顏純左回歸杏林 獨創四合一療法「逆轉腎衰」

重返醫界行醫的台南下營和平診所醫師顏純左（右二）為患者看診情形。（和平診所提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕醫師背景出身的台南市前副市長顏純左，在政壇未能更上層樓後，他於2020年3月回到台南下營繼續開診所行醫。對於醫界較束手無策的腎臟病，他研究認為腎功能能夠逆轉，仿效台裔美國科學家何大一以雞尾酒療法治療愛滋病模式，創造能逆轉腎功能的自費雞尾酒式四合一療法。

顏純左在2021年3月治療首位腎衰竭3期的68歲男患者，在1個月治療後，患者腎絲球過濾率從起初就診時的30.3進步到41.8。他在臉書公布這治療成果，吸引許多人注意，求助的腎病友愈來愈多，迄今3年多，已診治500多位腎病友，患者涵蓋國內、外各地，包括美國、加拿大、香港、泰國與哥斯大黎加等國，都有顏的患者。雖然治療腎病這條路還很長，顏強調會繼續走下去。

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台南下營和平診所醫師顏純左研發為腎病患者治療的雞尾酒式四合一療法。（和平診所顏純左提供）

畢業於高雄醫學大學的顏純左，在2004年尚未從政前，於下營開業多年、創立和平診所，之後16年他先後擔任南縣副縣長與南縣市合併後的大台南副市長，因惜未能進取市長或立委，他於2020年3月回到和平診所、繼續行醫。

顏純左認為，16年來台灣環境改變，肥胖與糖尿病患者增加，他從代謝疾病出發、在診所開辦減重門診，獲得好口碑。因為自認是面對問題的人，他從政時曾協助司法界針對吸毒問題推動減毒替代療法；後來又看到醫界較束手無策的腎臟病問題，他決定從此著手。

顏純左從2021年初開始研究，他不相信腎功能不能逆轉的說法，因為如腎細胞死一個少一個的話，人類壽命不可能達到7、80歲。雖然在住院醫師與總醫師訓練期間是針對肝膽科，對腎臟了解較有限，但他相信人類百年之後面對腎病，不可能只是洗腎與換腎，一定要突破現有框架、要有人踩出歷史的第一步。

台南下營和平診所醫師顏純左研發為腎病患者治療的雞尾酒式四合一療法。（和平診所顏純左提供）

基此堅定信念，顏純左參加各種研習會、了解各類儀器，有關逆轉腎功能的訊息，總引發他極大興趣，儘管許多人對他逆轉腎功能的想法潑冷水，他仍持續找各種可能方法，後來想到仿效何大一治療愛滋病的雞尾酒療法，研發出逆轉腎功能的自費雞尾酒式四合一療法（並非真的喝酒），即是以壓縮大腿、雷射靜脈、點滴營養與健康食品下手，並在2021年3月治療首位長期在醫學中心治療、但腎功能每況愈下的腎衰竭患者，得到上述初步具體成果。

後來求助的腎病患者愈來愈多，他在2022年10月集結過去治療病例出了1本成果書；從今年4、5月起開始在臉書分享病例治療成果。顏純左表示，只要患者配合其療法，且不能隨意亂吃藥，有高比率能逆轉腎功能，也讓許多在洗腎邊緣的朋友不必洗腎；洗腎病友能減少洗腎次數、少數不必再洗腎了！

顏純左強調，他是提供腎臟病人除了目前各醫學中心腎功能延緩下降外，另1種選擇，就是腎功能逆轉，讓許多腎衰竭病人徬徨無助，不願意面對洗腎時，看到人生另1種希望。他現在每週四都會在臉書分享1個成功的病例，歡迎大家點閱、分享，其臉書帳號是和平診所-院長顏純左醫師。

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