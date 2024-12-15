健康網》搭上「護心巴士」！ 國健署授8式遠離心血管疾病

國健署呼籲，每週應累積至少150分鐘的中度運動，並減少久坐時間；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕心血管健康與生活習慣息息相關，預防心臟病與中風不僅能延長壽命，還能減少醫療開銷。國民健康署在臉書發文呼籲，邀請民眾搭上「護心巴士」，實踐護心8式，遠離心血管疾病的威脅，包含：飲食均衡、規律運動、充足睡眠、拒菸節酒、維持適當腰圍、預防3高。

護心巴士 8式實踐要點

1. 飲食均衡：國健署建議，均衡攝取全穀類、豆魚蛋肉類、乳品類、蔬菜水果及健康油脂，並注意控制油、糖與鹽的攝取量，以高纖維飲食為主。

請繼續往下閱讀...

2. 規律運動：每週應累積至少150分鐘的中度運動，並減少久坐時間。在寒冷的早晨，建議選擇室內運動以降低風險。

3. 充足睡眠：成人每日需要7到9小時的睡眠，透過早睡早起養成良好作息，對維持健康十分重要。

4. 拒菸節酒：吸菸會導致血壓與血脂升高，而飲酒則會加重身體負擔。建議以水或茶替代含酒精飲品。

5. 維持適當腰圍：國健署指出，男性腰圍應小於90公分，女性則應小於80公分，這能有效降低肥胖相關的健康風險。

國健署提醒，民眾遵循「722」口訣：連續7天，早晚各量1次，每次量2次並取平均值；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

6. 預防高血壓：提醒民眾遵循「722」口訣：連續7天，早晚各量1次，每次量2次並取平均值。血壓建議值應低於140/90毫米汞柱。

7. 預防高血糖：定期檢測血糖，特別是空腹血糖，建議應小於126毫克/分升，掌握自身健康狀況。

8. 預防高血脂：透過定期檢測低密度脂蛋白膽固醇（LDL），保持數值在160毫克/分升以下，有助於心血管健康。

小改變帶來大健康

國健署強調，心血管疾病的預防需要長期的努力與自我管理，民眾可從改變生活習慣開始，例如增加纖維攝取、適度運動以及控制血壓與血糖等，這些小步驟將累積成守護健康的重要力量。搭上護心巴士，與家人一同實踐護心8式，邁向健康生活。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法