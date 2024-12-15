乳癌凍卵、血癌凍精可望補助 生殖醫：樂觀其成

陳美州強調，凍精、凍卵等補助措施的著眼點不完全是少子化，而是希望幫助癌友保留未來生育的選擇權，圖為往年新生兒照片。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕年輕癌症患者逐漸增加，但治療後可能面臨生殖能力喪失的問題，衛福部國健署規劃提供「女性乳癌」與「男性血癌」患者凍卵、凍精補助。台大醫院生殖內分泌科主任陳美州指出，對於相關措施樂見其成，也希望可以加強對腫瘤科醫師的宣傳，讓醫師遇到育齡患者時，能確實溝通生殖保存規劃。

陳美州指出，韓國、日本、北歐國家、德國、丹麥、英國、澳洲等許多國家已經針對醫療性凍精、凍卵提供補助，而就臨床經驗來說，台大醫院碰到的前來凍卵的癌症患者中，也以乳癌為大宗，對於國健署願意提供癌症患者醫療性生育保存補助「樂見其成」。

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對於血癌方面，陳美州表示，只要是血液癌症患者，只要經過治療，幾乎都會失去生殖能力，未來的賀爾蒙補充也會出問題，不論男女都有生殖保留需求，但此類癌症發病時往往非常危急，凍精可以馬上取得，但凍卵還要經過誘導排卵的過程，患者的病情往往沒有這麼多時間延後治療。

陳美州說，目前德國、丹麥、日本等國都有補助「卵巢組織冷凍保存（OTC）」，可以有效率地一次同時保存組織內部數千個卵巢濾泡，也是青春期前的女孩唯一可行的生育保存選項，若未來也能得到補助，對需要緊急治療的女性癌症患者與年幼的女性癌友來說，會有很大的幫助。

此外，陳美州也提到，未來一定要對患者與腫瘤科醫師進行充分的宣傳，讓醫師在第一線接觸到育齡期患者時，提供是否進行生育保存的諮詢，讓患者知道自己可以有選擇，再去決定要不要做，「政府的補助降低經濟上的們砍，但要不要做、是否在未來計畫內，可以跟生殖科醫師討論」。

陳美州強調，單就少子化議題來說，癌友的生育保存幫助不大，但年輕癌友在發病時，有時會完全喪失生育功能，確實有生殖保存的需求存在，這類補助措施的著眼點不完全是少子化，而是希望幫助癌友保留未來生育的選擇權。

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