醫美麻醉猝死》牛奶針讓醫師「又愛又恨」 醫曝原因

醫師提醒，過量使用俗稱「牛奶針」的丙泊酚可能導致呼吸抑制、心跳停止等致命風險，且不當使用可能成癮，必須由專業醫療人員在嚴格監控下進行注射。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名49歲女子近日在台北知名醫美診所進行療程，施打俗稱「牛奶針」的麻醉劑丙泊酚（Propofol）後，疑因不良反應，搶救不治；對此，整形外科醫師朱育瑩表示，這種麻醉劑僅需幾十秒即可讓患者毫無意識。不只常用於內視鏡檢查、還常用在鎮靜加護病房重症患者。但若過量使用，恐導致呼吸抑制、心跳停止等致命風險，必須由專業醫療人員在嚴格監控下進行注射。

朱育瑩在粉絲專頁「整形外科醫師朱育瑩的手札」發文表示，牛奶針命案讓人不勝唏噓。讓她回憶起從前在重症加護病房工作時期，也常會在病患身上使用這個令人「又愛又恨」的藥物。

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她解釋，Propofol屬於短效麻醉劑，常用於手術前的麻醉誘導和維持，以及某些醫療檢查（如內視鏡檢查）過程中的鎮靜。由於其起效迅速且作用時間短，被廣泛應用於許多醫療情境。幾乎作為全球醫美診所主要麻醉藥物。儘管它是一種有效且安全的藥物，但不當使用或濫用可能帶來嚴重後果，甚至致命。

常用於鎮靜重症患者、腸胃鏡檢

朱育瑩表示，Propofol通常以靜脈注射的方式給藥，在幾十秒內即可讓患者進入完全毫無意識的狀態。其主要作用包括：

●麻醉誘導與維持：在全身麻醉中用於讓患者迅速失去意識。

●鎮靜：在非手術性的醫療程序（如胃鏡或結腸鏡檢查）中，用於減少患者的不適感。

●重症監護：在加護病房中，Propofol有時用於長時間鎮靜重症病人，特別是那些需要呼吸器輔助的人，或是需要固定姿勢維持的病人，預防他們躁動。

醫師表示，丙泊酚在幾十秒內即可讓患者進入完全毫無意識的狀態，常用於鎮靜重症患者、減少腸胃鏡不適感等；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

拿來助眠、逃避壓力恐成癮

朱育瑩說明，Propofol不僅藥效作用快，且患者從麻醉中清醒後恢復時間短，副作用如噁心、嘔吐的發生率也較低，因此被認為是相對安全的麻醉藥物，然而，必須由專業醫療人員在嚴格監控下進行注射。又由於Propofol的作用機制是通過抑制中樞神經系統活動來引發麻醉效果，所以容易產生成癮性。

儘管成癮案例在美國醫療人員之外的地方相對少見，但卻有一些人濫用propofol，將其作為助眠或逃避壓力的方式，最後稍有劑量偏差，就導致呼吸系統癱瘓而一命嗚呼。

劑量不對恐送命 美國天王是案例

朱育瑩提到，美國流行樂天王麥克·傑克森（Michael Jackson）就是最有名的案例，他的私人醫師將propofol當作助眠藥，且在非醫療條件下使用，最終導致他離世。天王過世的事件，也引發了全球對麻醉藥濫用問題的關注，讓大家更清楚地意識到這種藥物濫用的潛在危險性。

不過民眾不必太擔心，只要在正常使用劑量下，不會有太大的問題，僅「極少數人」會發生休克；然而，若患者真的不幸休克，醫美診所急救設施十分有限，即使醫師有急救能力，還是英雄無用武之地，必須迅速將病人轉去大醫院救治。只能說所有的麻醉藥物都必須謹慎使用，如果真的必須使用，也一定要有相對應的術前評估和急救設備，以求能有效將風險控制到最低。

同一人開刀兼麻醉恐違法

另，台北市衛生局長黃建華也指出，根據醫美手術術式，比較大的手術一定需要麻醉科醫師，但特管法規範外的手術可由受過訓練的醫師幫忙麻醉、監看病人狀況，但該醫師的工作就是麻醉，手術須由另一名醫師執刀，不能同一人開刀兼麻醉。

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