健康網》許聖梅青光眼急動刀 醫點7類人小心「視力小偷」

資深名嘴許聖梅透露自己罹患青光眼已達中度，將安排手術。（圖取自許聖梅臉書）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕資深名嘴許聖梅昨（14）日透露自己罹患青光眼已達中度，且「情況不妙」，將安排手術。台北榮總眼科部醫師張毓帆提醒，初期的隅角開放型青光眼沒有任何症狀，但隨著視神經破壞，視野缺損範圍逐漸擴大，最後會造成失明。青光眼危險因子包括：眼內壓偏高、年紀增長、家族病史、高度近視、種族、糖尿病及心血管疾病患者。

許聖梅在社群發文透露《危機女王》將暫停兩週，「昨天去做了視野檢查，情況不妙。人生就是這樣吧，愈是努力付出，代價就愈高。好吧。那就重新開機好了。雖然看不清這世界，但喜歡這世界的美好。」

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綜合媒體報導，許聖梅曾在節目中提到自己罹患輕微白內障，而且青光眼已達中度，「視神經壞死且不可逆」，她今（15）日回應媒體表示，右眼惡化嚴重，將休假進行手術。

北榮眼科醫師張毓帆指出，青光眼是具有特徵的視神經病變，伴隨著相對應的視野缺損或是視野喪失。青光眼的特徵可以大略歸為以下三點：1.漸進性的視網膜神經節細胞喪失。2.視神經盤凹陷，杯盤比例增加。3.具有青光眼特徵的視野缺損及晚期視力喪失。

青光眼的分類與症狀

張毓帆說明，青光眼並不是單一的一種疾病，它包含不同病因所引起的視神經病變，大致可以分為原發性（primary），續發性（secondary），以及先天性（congenital）。原發性可再細分為慢性隅角開放型（open angle）以及急性隅角閉鎖型（angle closure）。

他表示，初期的隅角開放型青光眼沒有任何症狀，但在中後期會逐漸周邊視野喪失，隨著視神經破壞程度逐漸嚴重，視野缺損範圍逐漸擴大，最後會造成失明。急性隅角閉鎖型青光眼會出現噁心、嘔吐、視力模糊、眼球劇烈疼痛、看到彩虹般的光暈等症狀，此為眼科急症，若未即時就診可能快速進展至永久視力喪失。

醫師指出，初期的隅角開放型青光眼沒有任何症狀，但在中後期會逐漸周邊視野喪失，最後會造成失明；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

青光眼7大危險因子

1.眼內壓偏高：一般認為眼壓平均值在10到21毫米汞柱（mmHg）之間，眼壓越高，視神經受到壓迫造成的損傷越大。但大家不要誤解為眼壓高是青光眼的必備因子，青光眼病患中也有部分是正常眼壓值。

2.年紀增長：年紀漸大，房水排出的小樑網及管道阻力增加，增加眼壓上升的機率。

3.家族病史：直系親屬中有青光眼病史者，得到青光眼機會較高。

4.高度近視患者：目前有研究顯示高度近視比較容易引起青光眼，但是高度近視者眼球結構迥異於正常眼，以一般臨床方法不容易在疾病早期得到確定診斷。

5.種族：隅角開放型青光眼最多為黑人人種，而隅角閉鎖型青光眼最多為愛斯基摩人即華裔人種。

6.糖尿病患者。

7.心血管疾病患者。

醫師指出，眼壓越高，視神經受到壓迫造成的損傷越大。但青光眼病患中也有部分是正常眼壓值；圖為情境照。（圖取自freepik）

早期發現治療 延緩疾病惡化

至於要如何發現罹患青光眼？張毓帆表示，目前除了眼壓、視力檢測，以及視神經眼底檢查以外，有許多青光眼檢測相關的新型儀器，是輔助診斷青光眼的良好工具；治療方面，青光眼「無法根治」，必須長期使用藥物治療，目的是希望病情「得到控制」不再惡化。青光眼藥物種類繁多，藥物的選擇、接受雷射或手術治療的時機必須由醫師的專業來判斷。

他也強調，若能早期診斷早期介入，則可延緩疾病進展速度，甚至防止青光眼疾病惡化。民眾要小心看待這個無形的視力小偷！

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