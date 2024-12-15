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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

南投10月迄今共6例因新冠或流感死亡 籲民眾接種疫苗

2024/12/15 15:06

南投縣10月迄今共有6人因新冠肺炎或流感併發重症死亡，衛生局籲民眾接種疫苗。（南投縣衛生局提供）

南投縣10月迄今共有6人因新冠肺炎或流感併發重症死亡，衛生局籲民眾接種疫苗。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕冷氣團來襲，氣溫驟降，正是呼吸道傳染病好發季節，南投縣今（2024）年流感季自10月1日起至12月11日止，已有5人因新冠肺炎併發重症死亡、1人因流感併發重症死亡。由於歲末年終民眾因出遊、探親訪友與參與活動等人際關係互重頻繁，疾病傳播風險上升，南投縣衛生局籲民眾儘速接種疫苗，以提升保護力。

南投縣衛生局指出，依據疾病管制署統計資料顯示，自10月1日至12月11日止，全國累計433例流感併發重症病例，65歲以上長者270例占62%，死亡病例為73例，其中65歲以上長者49例。南投縣則累計6例流感併發重症病例，65歲長者2例占33%，死亡病例1例。

至於新冠肺炎併發重症本土病例累計457例，65歲以上長者356例佔78%，死亡病例84例，其中65歲以上長者76例。南投縣則累計16例新冠併發重症病例，65歲長者14例占88%，死亡病例5例，皆65歲以上長者。

衛生局強調，由於年末耶誕節、跨年及探親旅遊等活動頻繁，更是疾病傳播高風險期，呼籲長者等抵抗力較弱民眾，儘速接種流感、新冠及肺炎鏈球菌疫苗，可同時接種於身體不同部位，及早獲得對抗主流病毒株免疫保護力，降低染病後發生重症和死亡風險，如發現有咳嗽、發燒、流鼻涕等呼吸道感染症狀，也請務必佩戴好口罩、注意手部清潔消毒、避免出入人多密閉場所，並應就醫及在家休息，避免群聚感染。

感染新冠肺炎、流感及肺炎鏈球菌，均會併發重症死亡，南投縣衛生局表示，最有效預防方法即是接種疫苗。（南投縣衛生局提供）

感染新冠肺炎、流感及肺炎鏈球菌，均會併發重症死亡，南投縣衛生局表示，最有效預防方法即是接種疫苗。（南投縣衛生局提供）

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