健康網》如何蓋被子最暖？日本醫師有提議

在寒冷的冬夜，正確蓋被幫助睡眠品質更好。（圖取自freepik）

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「這樣」蓋被子最保暖 醫：別忽略頸部 能防猝死

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冬季時躺在溫暖的被窩中睡覺無疑是最幸福的事。然該怎麼使用羽絨被與毯子才夠保暖呢？日本媒體訪問專家，說明將毯子疊在羽絨被下面，是沒有用的。

日本媒體《東海電視》（東海テレビ）報導，專門研究睡眠的醫師，明和睡眠診所（めいほう・睡眠めまいクリニック）主任中山明峰說明：身上已經有毯子，再蓋上羽絨被，這是保暖效果最弱的蓋法，因為身體的熱量無法傳遞到羽絨被，羽絨被就很難暖和起來。

較為推薦的做法，先蓋羽絨被再蓋毯子，把毯子放在最外面，這時毯子就像蓋子，能防止熱量散失。而他最推薦的做法，是將毯子鋪在床單上，上面蓋羽絨被，這樣是最保暖的選項。

中山明峰提出幾點在寒冬睡得舒適的作法。首先須防範頸部與肩膀受涼。中山明峰表示，斜方肌能夠支撐頸部，睡覺時需要放鬆；然天氣變冷的話，乳酸會堆積使得感到僵硬。另外，若頸動脈變冷，來自心臟準備送至頭部的血液將降溫，身體的核心溫度將降低。他建議可用寬鬆的領巾蓋著頸部，或將廢棄的運動服剪掉下半身，留下胸部上面再穿上。

另外，睡眠時臉部勢必露在外面，然鼻子對溫差過於敏感的話，恐會流鼻水。中山明峰建議開暖氣並將溫度設定在20到24度。最後因為手腳須散發部分熱能，若包起來將影響熱能的散發，可能會不大好睡；因此他建議若習慣戴手套與襪子就寢，可選寬鬆的襪子。

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