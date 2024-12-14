健康網》減重注意！研究：間歇性斷食 恐影響秀髮長得慢

中國有研究發現，斷食過的實驗小鼠，毛髮長得特別慢；另一項人類研究也發現類似狀況。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自photoAC）

相關新聞請見

健康網》5類人不宜「168斷食」！ 醫曝7大迷思

林曉雲／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕採用168斷食法減重，要注意可能會影響秀髮！一項來自中國的研究發現，間歇性斷食恐破壞毛囊。推測可能是在斷食同時，減少了促進頭髮健康生長的營養素。

請繼續往下閱讀...

外媒《每日郵報》報導，中國浙江西湖大學發表一項實驗，他們將實驗老鼠的毛剃光光，並且每8、16到48小時餵食一次，對照組則「飲食不受限」，同樣沒毛的老鼠能夠想吃就吃。最後發現想吃就吃的老鼠，30天後體毛長回原本長度；然限制飲食的老鼠，卻花了96天，體毛才生長回來。幹細胞生物學家張彬（Bing Zhang）表示，「這項研究並不是叫大家不要靠間歇性斷食減重，而是提醒：這樣的斷食方式有好有壞，需時刻注意身體變化。」

另一項研究則是邀請49名年輕人一天內需禁食18小時。科學家觀察10天後發現，這使頭髮的平均生長速度比沒禁食的對照組降低18%。研究人員表示，「我們認為斷食不至於傷害毛囊，僅是頭髮長得比較慢。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法