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健康網》減重注意！研究：間歇性斷食 恐影響秀髮長得慢
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林曉雲／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕採用168斷食法減重，要注意可能會影響秀髮！一項來自中國的研究發現，間歇性斷食恐破壞毛囊。推測可能是在斷食同時，減少了促進頭髮健康生長的營養素。
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外媒《每日郵報》報導，中國浙江西湖大學發表一項實驗，他們將實驗老鼠的毛剃光光，並且每8、16到48小時餵食一次，對照組則「飲食不受限」，同樣沒毛的老鼠能夠想吃就吃。最後發現想吃就吃的老鼠，30天後體毛長回原本長度；然限制飲食的老鼠，卻花了96天，體毛才生長回來。幹細胞生物學家張彬（Bing Zhang）表示，「這項研究並不是叫大家不要靠間歇性斷食減重，而是提醒：這樣的斷食方式有好有壞，需時刻注意身體變化。」
另一項研究則是邀請49名年輕人一天內需禁食18小時。科學家觀察10天後發現，這使頭髮的平均生長速度比沒禁食的對照組降低18%。研究人員表示，「我們認為斷食不至於傷害毛囊，僅是頭髮長得比較慢。」
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