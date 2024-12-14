健康網》暖胃又健康！ 農糧署教做「牛番茄火鍋湯底」

農糧署說，先將新鮮牛番茄汆燙後去皮，切塊備用。（圖取自freepik）

林曉雲／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣寒冷會讓人渴望一鍋熱騰騰的火鍋來溫暖身心。農糧署在官方臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」，推薦「牛番茄火鍋湯底」，富含天然維生素C和抗氧化成分，不僅能增強免疫力，更有助於促進食慾，不僅健康，更是提升料理風味的秘密武器！

農糧署說，牛番茄因其紅豔的外觀、濃郁的滋味和飽滿的果肉，在烹調中備受青睞。一口咬下，酸甜滋味瞬間爆發，成為火鍋湯底的絕佳選擇。不論是暖身的滋補湯，還是提升料理層次的火鍋湯底，牛番茄都能輕鬆勝任，成為冬季餐桌上的亮點。

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牛番茄火鍋湯底

農糧署推薦一款簡單又美味的牛番茄火鍋湯底做法：

1. 汆燙去皮：將新鮮牛番茄汆燙後去皮，切塊備用。

2. 炒香底料：在鍋內以少許油炒香洋蔥與蒜頭，加入切好的牛番茄拌炒至軟爛。

3. 燉煮提味：倒入高湯，轉小火燉煮約30分鐘，讓番茄的酸甜風味充分釋放。

4. 調味平衡：加入鹽和胡椒調味，依個人口味可稍微加入少許糖，讓湯底甜酸適中。

5. 加入食材：湯底完成後，放入喜愛的火鍋料，整鍋湯汁濃郁，層次感豐富！

完成的火鍋湯底不僅香氣撲鼻，還能冷凍保存，隨時拿出來加熱就能享受一餐溫暖又便利的火鍋。農糧署表示，用牛番茄製作的湯底，富含天然維生素C和抗氧化成分，不僅能增強免疫力，更有助於促進食慾，是寒冬裡不可錯過的健康美味。這個冬天，不妨試試牛番茄火鍋，暖心又暖胃，讓寒冷日子多一份溫暖與幸福！

農糧署表示，用牛番茄製作的湯底，富含天然維生素C和抗氧化成分，不僅能增強免疫力，更有助於促進食慾；圖為情境照。（圖取自photoAC）

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