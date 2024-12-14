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健康網》飯後吃香蕉能促進消化 4好處一次看
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕如果餐後想水果，卻無從選擇時，或許可以考慮來一根香蕉，營養學者洪泰雄在臉書表示，飯後吃香蕉有助於平衡飲食、維持血糖穩定、提升營養吸收、調節情緒的功效，但提醒健康人群每日攝取1-2根即可，糖友想吃要謹慎，或選擇其他低糖水果（如櫻桃、藍莓），另外，記得別空腹食用。
有助於平衡飲食
●補充鉀離子：鉀有助於平衡體內鈉離子，幫助控制血壓，尤其對於常吃較高鈉含量食物的人來說，香蕉是一個天然的「鈉平衡器」。
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●促進消化：香蕉含有膳食纖維，特別是可溶性纖維，可以幫助腸胃蠕動，減少便秘的風險。
提供穩定的能量來源
●快速補充能量：香蕉含有天然的果糖、葡萄糖和蔗糖，能快速提供能量，特別適合飯後需要稍微提升體力的人，比如午後工作或運動前的補充。
●維持血糖穩定：香蕉的低升糖指數（GI）特性，對於血糖調節正常的人，能提供持續而穩定的能量釋放。
提升營養吸收
●飯後吃水果有助於維生素吸收：香蕉中的維生素C、B6以及微量元素（如鎂）有助於增強免疫力和代謝功能。飯後適量食用，對消化和吸收更有利。
●幫助腸道健康：香蕉中的抗性澱粉和益生元能促進腸道益生菌生長，有益於長期健康。
心理和情緒的調節作用
洪泰雄指出，香蕉含有少量色氨酸，能促進血清素的合成，有助於提升情緒和放鬆心情，對於容易飯後疲憊的人，吃香蕉能緩解情緒低落。
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