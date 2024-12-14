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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》早餐美味新選擇！ 營養師5步驟教做「蒜香雞柳堡」

2024/12/14 06:31

營養師教做美味早餐：蒜香雞柳潛艇堡。（圖取自廖欣儀臉書）

營養師教做美味早餐：蒜香雞柳潛艇堡。（圖取自廖欣儀臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕早餐選擇百百種，不過有些人吃來吃去都是飯糰、三明治、吐司、漢堡等品項，營養師廖欣儀在臉書專頁「欣儀的營養聊天室」發文提供1個新點子「蒜香雞柳潛艇堡」，不僅可口美味，還兼顧了蛋白質、纖維、碳水等營養。

廖欣儀指出，「蒜香雞柳潛艇堡」乍看好像做法很複雜，但其實非常簡單，只需要5步驟就能輕鬆上桌，對於忙碌的上班族、家庭主婦來說，都非常簡單，是省時間、兼顧健康的好選擇。

食材準備

長型餐包1個、雞柳70克、高麗菜40克、美生菜30克、紅蘿蔔10克、大番茄10克、小黃瓜10克、蘋果10克；醃料：醬油1茶匙、蒜末5克、黑胡椒少許。

料理5步驟

1. 將長形餐包烤熱，斜切開備用。

2. 雞柳用蒜末、少許醬油、黑胡椒抓醃。

3. 高麗菜、紅蘿蔔洗淨切絲，美生菜用手小片，小黃瓜、蘋果、大番茄切片備用。

4. 平底鍋放入1茶匙油加熱，雞柳放入，用小火慢煎，煎至2面焦黃後即可取出備用。

5. 所有蔬菜與水果放入長型麵包中，上層再放入煎熟的雞柳即可食用。

營養師表示，雞柳含有蛋白質，再利用蒜末、少許醬油、黑胡椒抓醃提味，讓整體更具風味；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師表示，雞柳含有蛋白質，再利用蒜末、少許醬油、黑胡椒抓醃提味，讓整體更具風味；示意圖。（圖取自photoAC）

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