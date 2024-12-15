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健康網》起床一站腳就痛！中醫曝「3情況」恐足底筋膜炎

2024/12/15 09:31

中醫表示，足底筋膜炎症狀有，腳跟疼痛，特別是在早上起床、久坐後站立時，疼痛加劇；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫表示，足底筋膜炎症狀有，腳跟疼痛，特別是在早上起床、久坐後站立時，疼痛加劇；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「足底筋膜炎」是指因過度拉伸、壓力，而引起的發炎，導致腳跟或足底疼痛。澄玥中醫診所中醫師簡正倫在臉書專頁「澄玥中醫診所」發文分享其症狀，腳跟疼痛，特別是在早上起床、久坐後站立時，疼痛加劇；足底中部、腳跟內側有壓痛感；行走或運動後，疼痛可能暫時緩解，但休息後又加重。

成因與治療方法

簡正倫提到，可能造成足底筋膜炎的5原因，長時間站立或走路；體重過重，增加足底壓力；穿著支撐不足的鞋子；足弓過高或扁平足；過度運動，特別是跑步或跳躍運動。

休息與冰敷

●避免過度使用腳部，減少走路或站立時間。

●每次冰敷10-15分鐘，一天2-3次，有助於減輕炎症和腫脹。

進行小腿和足底筋膜的伸展運動，例如腳趾向上拉伸，可舒緩疼痛；圖為情境照。（圖取自freepik）

進行小腿和足底筋膜的伸展運動，例如腳趾向上拉伸，可舒緩疼痛；圖為情境照。（圖取自freepik）

伸展與按摩

●進行小腿和足底筋膜的伸展運動，例如腳趾向上拉伸。

●可用滾筒或冷凍水瓶按摩足底。

穿著適當的鞋子

●選擇具有良好支撐性的鞋子，避免平底鞋或高跟鞋。

●使用矯正鞋墊，幫助分散壓力。

中醫治療

●針灸、推拿、中藥治療，都可有效緩解症狀。簡正倫說，若是症狀持續超過3個月，變成慢性發炎時，可配合扁針治療，剝離沾黏的疤痕組織，達到徹底根治的效果。

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