健康網》這樣佛系減重成功率高！ 營養師推「21分飽法」

營養師推薦減重者21分飽減肥法，餐餐吃7分飽，讓身體維持在一個舒服的狀態；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕減重真的不難！營養師高敏敏在臉書專頁發影片分享21分飽減肥法，也就是1天下來飽足感不要超過21分，可以餐餐都吃7分飽或早餐5分、中餐8分、晚餐8分等，讓身體處於一個有點飽又不會餓的狀態，輕鬆打造出易瘦體質。

高敏敏解釋，當食量控制在7分飽時，身體會知道這些食物是要拿來做能量轉換用的，就不會堆積在體內形成體脂肪。餐餐7分飽的飲食，對身體來說也是一個很舒服、很穩定的狀態。

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高敏敏說，21分飽減肥法適合大食量者及一般食量者。大食量者1天的飽度通常落在50分左右，三餐+下午茶、消夜都10分，不只3餐要吃到撐，連下午茶、消夜都要吃到飽，似乎很少有「飢餓感」；而一般食量者1天的飽度通常落在30分，早餐5分、午餐10分、下午茶5分、晚餐10分，雖然沒有吃消夜，但下午可能會嘴饞吃個點心或手搖飲。

營養師表示，大食量者經常一天下來飽度為50分，因為他們3餐加點心、消夜都要吃10分飽，很少有「飢餓感」；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

高敏敏表示，這2類人只要掌握21分飽的方法，漸進式的調整食量，從50分飽、30分飽，調整至21分飽，讓身體習慣這樣的機制，也可以很佛系的瘦，而且成功率很高。

最後，高敏敏提醒，減重除了控制食量外，吃的食物也要慎選，想打造出易瘦體質有3不，不吃油炸、不碰甜食、不吃加工食品。

●不吃油炸：炸物外層會裹滿厚厚的粉，經過油炸，熱量會高出2-5倍，還會加重心血管負擔。

●不碰甜食：甜食會讓血糖飆高，轉化成體脂肪；血管收縮也會增加血管壓力。

●不吃加工食品：舉凡醬瓜、火腿、香腸、冰淇淋等食物，高糖、高納、高飽和脂肪，對身體都是負擔，想要健康，原型食物最好。

營養師指出，想養出易瘦體質需掌握3不原則，不吃油炸、不碰甜食、不吃加工食品；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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