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健康網》食品添加「鹿角菜膠」 當心腸道發炎、糖尿病

2024/12/13 12:39

醫師指出，食品添加劑「卡拉膠」又名「鹿角菜膠」，常用作食品乳化劑或增稠劑。可能影響腸道健康、導致糖尿病等；示意圖。（圖取自photoAC）

醫師指出，食品添加劑「卡拉膠」又名「鹿角菜膠」，常用作食品乳化劑或增稠劑。可能影響腸道健康、導致糖尿病等；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕食品添加劑「卡拉膠」，又名「鹿角菜膠」被廣泛應用於各種食品加工，從布丁、冰淇淋，再到魚漿、肉丸，涵蓋範圍極廣。醫師黃郁純指出，有愈來愈多的實驗，揭露鹿角菜膠可能帶來健康危害，像是容易影響腸道健康導致發炎、衍伸第二型糖尿病等。提醒民眾若有疑慮，或是腸胃正在發炎，就應避免食用大量類似成分。

台北台安醫院大腸直腸外科醫師黃郁純在臉書專頁「痔零姊姊 黃郁純醫師 良好生活 I 大腸直腸肛門外科女醫 痔瘡手術」發文說明，鹿角菜膠是由石花菜、鹿角菜等萃取出來的混合物聚醣，外觀為白色或淡黃色粉末，由於其具有凝膠、增稠、乳化、固定等多種特性，被廣泛應用於各種食品加工業中。

鹿角菜膠多作乳化、增稠劑 3風險要小心

包括冰淇淋、優格、布丁、果凍、奶油、即溶咖啡、豆漿、巧克力、魚漿、肉丸、煉奶、嬰兒奶粉、麵包、蛋糕、醬料等，涵蓋範圍極廣，大多廠商會用來作為乳化劑、增稠劑使用。但現在有愈來愈多的實驗，揭露了鹿角菜膠可能帶來的隱形風險：

●增加小腸的通透性：根據《BMC Medicine》一項研究，讓年輕健康男性除了正常飲食外，還服用鹿角菜膠，劑量大致相當於每日劑量的2至3倍，結果顯示，小腸的通透性增加，很可能是由於腸道發炎所致。

在其研究表明，與動物研究中觀察到的情況類似，食用鹿角菜膠過量會損害腸道的屏障功能，這可能會對健康產生長期影響，並增加發炎性疾病的風險。

醫師表示，有研究發現，食用鹿角菜膠過量會損害腸道的屏障功能，可能會對健康產生長期影響，並增加發炎性疾病的風險；情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，有研究發現，食用鹿角菜膠過量會損害腸道的屏障功能，可能會對健康產生長期影響，並增加發炎性疾病的風險；情境照。（圖取自freepik）

●胰島素敏感性降低：在先前大規模的法國成年人群研究中，揭示了含鹿角菜膠等乳化劑攝取量與2型糖尿病風險之間的關聯，這次的研究成果也再度證實，若長期食用鹿角菜膠下，體重較高的參與者，其胰島素敏感性會顯著降低，同時其下視丘（負責糖代謝和食慾的大腦區域）出現發炎跡象。

胰島素感受性若不好，就是所謂的「胰島素阻抗性」，顧名思義代表對胰島素的反應降低，難以利用血糖，導致血糖居高不下，長期下來很容易延伸出第二型糖尿病。

●乳化劑的使用：在2001年的一項研究發現，接觸鹿角菜膠與腸道潰瘍和異常的、潛在癌組織的生長有關，同時乳化劑可以直接調節腸道微生物群的組成和功能，導致微生物群入侵和慢性低度腸道炎症，從而加劇代謝紊亂。

黃郁純指出，雖然上述的文獻中涉及了鹿角菜膠食用量，但不得否認，鹿角菜膠的使用範圍很廣，幾乎涵括各種加工食品，部分消費者若是長期外食，攝入的比例量也會提升，加上大多數的食品並未標示其含量比重，因此暴露在愈來愈多的加工食品中，其風險也會隨之升高，所以若是有這方面的疑慮，或者本身腸胃處於發炎階段，就會建議避免大量食用類似成分。

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