健康網》「毛孔粗大」別擔心！ 醫曝3原因：年齡增長也會

醫師表示，毛孔粗大的原因可能是：油脂分泌旺盛、清潔不徹底、年齡增長導致膠原蛋白流失；圖為情境照。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每次照鏡子，總感覺毛孔像草莓籽一樣明顯？新竹聖宜診所醫師吳易儒在臉書專頁「芳療醫師 吳易儒｜新竹雷射微整推薦｜醫美 芳療 保養 身心靈」發文表示，當油脂分泌旺盛、清潔不徹底、年齡增長導致膠原蛋白流失，都可能導致毛孔粗大，因此只要找到根本原因，搭配適合的醫美療程，就能有效改善。

重拾細緻美肌3方案

●皮秒雷射

適合毛孔粗大，伴隨痘疤、膚色不均的人。吳易儒說，其能刺激膠原蛋白增生，改善毛孔粗大，同時提亮膚色、淡化痘疤。治療後記得加強保濕與防曬，效果更持久。

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●果酸換膚

適合油脂分泌旺盛、角質堆積的肌膚。她提到，其能溫和代謝老廢角質，疏通毛孔、平滑肌膚，還能改善黑頭問題。療程後需注重保濕，並避免日曬哦！

●水飛梭深層清潔

適合毛孔堵塞、油脂分泌過多的人。吳易儒指出，其能深層清潔毛孔內的髒污與油脂，立即讓肌膚清爽光滑，對於毛孔粗大有不錯的改善效果。

醫師表示，水飛梭能深層清潔毛孔內的髒污與油脂，立即讓肌膚清爽光滑，對於毛孔粗大有不錯的改善效果；示意圖。（圖取自freepik）

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