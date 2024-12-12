小心耳中風！男耳鳴3天失去聽力 醫：突發性耳聾別輕忽

59歲陳姓男子突感左耳不適且耳鳴，3天後失去聽力，經兒鼻喉科醫生檢查，竟是俗稱俗稱「耳中風」的突發性耳聾。（彰化醫院提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化59歲陳姓男子突感左耳不適且耳鳴，他不以為意，沒想到3天後竟喪失聽力，就醫才得知罹患「耳中風」。醫院立即安排住院並啟動雞尾酒式（合併）療法，幸好治療2週後就恢復聽力。衛福部彰化醫院表示，突發性耳聾千萬別輕忽，必須立即治療。若錯過黃金療期恐終生失聰。

陳男表示，日前在洗澡時，發覺左耳聽不到沖水聲，且有耳鳴現象，覺得「悶悶的」不太對勁，因此到彰化醫院耳鼻喉科就診，檢查發現是左耳聽力銳減。他拿完藥後就回家，也按時吃藥，沒想到第3天更嚴重，又馬上回診；經住院檢查，才知是罹患為俗稱「耳中風」的突發性耳聾。

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陳姓男子罹患俗稱「耳中風」的突發性耳聾，彰化醫院透過針灸，刺激陳男神經及血液循環，2週後聽力效果恢復顯著。（彰化醫院提供）

彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方指出，陳男左耳聽不到的狀況原本只有輕度，但在3天內快速惡化為重度，於是安排住院檢查，經核磁共振並沒發現神經瘤，腦部、抽血等檢驗也正常，判定為突發性耳聾，不過原因不明。

許嘉方說，突發性耳聾通常是單側耳朵失去聽覺，大多發生在秋冬氣溫多變的季節，病患以40至60歲者居多，男女發生機率差不多，不過有近90%都找不到病因，但若能把握在1週內治療，回復機率較高。臨床上約有1/3患者可完全恢復，1/3恢復部分聽力，另1/3無法恢復。

許嘉方表示，為此院方採取雞尾酒式（合併）療法，結合耳鼻喉科、高壓氧中心及中醫科等方式治療，其中高壓純氧的壓力艙，能改善耳中風造成的循環不良及神經水腫，針灸耳內神經的耳門、聽宮、風池等穴道，可刺激神經及促進血液循環，同時透過高劑量類固醇，讓陳男在2週內就幾乎恢復聽力。

陳男說， 5天住院治療，及後續每日回院做高壓氧及針灸治療，大約兩個禮拜後，左耳突然聽到鋼琴的聲音，「單聲道變立體聲」，感到無比悅耳，很開心又恢復正常聽力了。

陳男罹患耳突發性耳聾，醫院使用高壓氧治療改善耳中風造成的循環不良及神經水腫。（彰化醫院提供）

衛福部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方指出，突發性耳聾通常是單側耳朵聽不到，大多發生在秋冬氣溫多變的季節，病患以40至60歲最常見，在黃金治療期的1週內治療，回復機率較高。（彰化醫院提供）

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