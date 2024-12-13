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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》早上起床空腹血糖偏高？ 營養師點「2原因」分辨

2024/12/13 06:31

營養師指出，早晨血糖偏高可能是受到梭莫基效應或黎明現象影響；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師指出，早晨血糖偏高可能是受到梭莫基效應或黎明現象影響；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一早起床量血糖，卻發現此時血糖偏高？營養師楊斯涵表示，可能是受到夜間低血糖反彈的梭莫基效應，或是黎明現象導致，可透過檢測清晨3-4點的血糖辨別原因。

何謂梭莫基效應（somogyi phenomenon）？楊斯涵在臉書專頁「楊斯涵營養師的美味生活」發文說明，其為夜間低血糖反彈所致，有些人在夜晚時，血糖可能低到足以產生反彈現象，而造成高血糖，原因可能為藥物過量、運動多飲食少、飲用酒精等。

營養師說明，梭莫基效應指的是夜間低血糖反彈，而使早晨血糖偏高；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師說明，梭莫基效應指的是夜間低血糖反彈，而使早晨血糖偏高；圖為情境照。（圖取自freepik）

楊斯涵進一步解釋，黎明現象（Dawn Phenomenon）則會讓清晨血糖升高，原因為生長激素分泌，造成後半夜及清晨的高血糖，就算有足夠胰島素，早上血糖還是會因為黎明現象比半夜高。

如何區分早晨低血糖為何種原因？楊斯涵指出，可透過檢測清晨3-4點的血糖分辨，如果血糖值過低，可能是梭莫基效應；反之，血糖過高，則是黎明現象。

楊斯涵補充，飯後2小時的血糖目標為小於160-180mg/dL，若發現血糖值高時，先考慮飲食內容是否均衡，有沒有足夠青菜及蛋白質，以及醣量是否定量，再來考慮是否需調整藥物。

營養師表示，若發現飯後2小時的血糖過高時，先考慮飲食內容是否均衡，有沒有足夠青菜及蛋白質，以及醣量是否定量；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，若發現飯後2小時的血糖過高時，先考慮飲食內容是否均衡，有沒有足夠青菜及蛋白質，以及醣量是否定量；示意圖。（圖取自freepik）

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