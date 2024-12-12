全球1/5成人感染生殖器疱疹 WHO籲研發疫苗

全球性健康危機。生殖器疱疹感染人數持續攀升；圖為情境照。（圖取自photoAC）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據世界衛生組織（WHO）11日最新報告，全球約有8.46億名15至49歲人口感染生殖器疱疹，佔該年齡層1/5以上。統計顯示，每秒至少新增1人感染，年新增病例高達4,200萬，凸顯此類性傳播感染疾病（STI）的普遍性。

英國布里斯托大學傳染病流行病學家盧克（Katherine Looker）領導的團隊，於12月10日將研究成果刊登於《性傳播感染》（Sexually Transmitted Infections）期刊。研究指出，2020年，15至49歲人口中有超過2億人至少經歷過一次疱疹病灶和潰瘍的爆發，顯示病毒對健康的重大影響。

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研究團隊分析截至2022年3月的數據，並利用數學模型推算病毒盛行率。結果顯示，2020年，50歲以下人口中，新增2600萬例單純疱疹病毒第二型（HSV-2）感染，累計感染者總數達5.2億，約占該年齡層人口的13%以上。同年，新增感染單純疱疹病毒第一型（HSV-1）病例約1700萬例，累計感染者總數達3.76億。HSV-1主要透過兒童期的口腔接觸傳播，但成年後性接觸成為其主要傳播途徑。

WHO指出，儘管大多數感染者無明顯症狀，但部分患者會反覆出現疼痛性潰瘍和水泡，導致生活質量下降，並增加醫療負擔。目前，全球每年因生殖器疱疹造成的經濟損失高達350億美元（約新台幣1.13兆元）。

WHO全球愛滋病、肝炎與性傳播感染計畫主任多爾蒂（Meg Doherty）博士強調：「即便多數患者症狀輕微，但龐大的感染規模已對數百萬人帶來痛苦，並進一步壓垮本已緊繃的醫療體系。」

研究團隊呼籲，亟需開發針對單純疱疹病毒的預防性和治療性疫苗，以遏制病毒傳播，減輕患者痛苦，並降低經濟負擔。

目前，生殖器疱疹雖無法根治，但接受適當治療可有效控制症狀。專家建議，患者在出現活躍症狀（如水泡）時應避免性接觸，並正確使用保險套以降低傳播風險。此外，感染者應接受愛滋病毒檢測，必要時採取暴露前預防措施以降低感染風險。

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