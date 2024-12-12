明年邁進超高齡社會 政院拍板長照住宿機構獎勵最高240萬

行政院已核定「住宿機構照顧品質獎勵計畫」，衛福部今天在行政院會報告「住宿機構照顧品質獎勵計畫」，符合指標之住宿機構最高每年101萬至240萬的獎勵金。（圖由行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院已核定「住宿機構照顧品質獎勵計畫」，衛福部今天在行政院會報告「住宿機構照顧品質獎勵計畫」，符合指標之住宿機構最高每年101萬至240萬的獎勵金。行政院長卓榮泰在會中表示，台灣將在2025年邁進入超高齡社會，希望透過這項計畫，能夠提升住宿機構照顧品質。

衛福部表示，根據規劃，針對老人福利機構、身心障礙住宿式機構、一般護理之家、精神護理之家、住宿長照機構等5類住宿型機構，衛福部將評估其在緊急災害應變、個別化支持計畫、資訊系統建置、智慧科技應用、人員管理、專業知能提升及維護服務對象權益等7項指標上的表現，符合指標的機構，依據床位規模最高可獲得每年101萬至240萬元的獎勵金。

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卓榮泰指出，台灣將在明年度邁進入超高齡社會，衛福部為服務失能者，也減輕家庭照顧負擔，積極辦理住宿式服務，希望透過這項計畫，能夠提升住宿機構照顧品質。請衛福部結合內政部督導，並請地方政府與以及民間機構共同參與，落實各項指標與執行，並且持續滾動修正檢討指標內容，讓政策的執行能夠更與時俱進。

卓榮泰說，請衛福部持續鼓勵住宿機構申請獎勵計畫並且給予協助，讓機構可以達到標準以及申請資格，並積極協助未參加與計畫的機構，可以掌握相關原因，及時介入輔導改善，展現政府全方面提升機構照顧品質的想法及作法。

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