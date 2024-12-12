陽明交大醫院升級設備 引進行動複合手術室

患者能夠直接在手術室中，進行X光檢查或電腦斷層，縮短移動時間並提高手術精準度及搶救效率，適用於創傷科、癌症手術等多達5種以上科別。（記者王峻祺攝）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕陽明交通大學附設醫院引進行動複合手術室（Mobile Hybrid OR），結合人工智慧及定位導引，讓患者能夠直接在手術室中，進行X光檢查或電腦斷層，縮短移動時間並提高手術精準度及搶救效率，適用於創傷科、癌症手術等多達5種以上科別。

堪稱「醫界特斯拉」的行動複合手術室，造價3千多萬元，雖重達400多公斤，卻僅需透過遙控器操作就能移動，還能設定自動駕駛，高機動性能，可靈活移動至各手術室中，配合患者身形、姿勢及空間樣態，進行造影找出病兆。

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堪稱「醫界特斯拉」的行動複合手術室，造價3千多萬元，雖重達400多公斤，卻僅需透過遙控器操作就能移動，還能設定自動駕駛，機動性能高。（記者王峻祺攝）

陽明交大醫院外科部主任蔡建和說，行動複合手術室展現出跨科整合的臨床價值，包括創傷科、骨科、神經外科、胸腔外科及血管外科手術，可即時提供3D結構影像，快速精準定位需緊急處理部位，縮短檢查時間，大幅提升搶救效率。

他說，在骨科與神經外科手術中，還能進行高精度影像導引，有效提升患者安全性；肺癌手術則可即時呈現3D影像，協助快速定位病灶，確保準確切除並減少術後併發症；對於主動脈瘤破裂的緊急支架置放及周邊血管疾病治療，也能提升操作精準度，縮短手術時間。

陽明交大醫院長楊純豪說，行動複合手術室的自動駕駛技術，大幅緩解醫護人力短缺與工作壓力，利用電動遙控進行影像導引功能，還可降低醫療團隊暴露於輻射的劑量，並縮短手術時間，提升整體治療效率。

陽明交通大學附設醫院引進行動複合手術室（Mobile Hybrid OR）。（記者王峻祺攝）

陽明交通大學附設醫院引進行動複合手術室，結合人工智慧及定位導引，讓患者能夠直接在手術室中，進行X光檢查或電腦斷層，縮短移動時間並提高手術精準度及搶救效率。（記者王峻祺攝）

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