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健康 > 護眼顧齒

待嫁女牙齒太短老是被笑 「牙冠增長術」變美更自信

2024/12/12 10:11

病人因為變異被動性萌發導致牙冠過短。（台北慈濟醫院提供）

病人因為變異被動性萌發導致牙冠過短。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕25歲許小姐從小常被同學取笑「牙齒短」、「牙齦很長」、「露齦笑」，雖然不影響牙齒咀嚼功能，但卻很困擾，一直以來不太敢開口笑，日前她為拍攝婚紗照美觀，到醫院牙科盼能改善前牙太短情況，醫師評估她牙冠過短問題是變異被動性萌發，即牙齒萌發時的發育異常，為她施以「牙冠增長術」，改善微笑時會露出的前排牙齒長度，讓許小姐可以展露自信笑容，開心舉辦婚禮。

台北慈濟醫院牙醫師蘇穎珊說，牙齒由牙冠及牙根組成，牙冠又可分為「臨床牙冠」和「解剖牙冠」，前者指露出牙齦外、肉眼可見的白色部分，後者則是涵蓋至牙骨質及牙釉質的交接處。牙冠的主要功能是咀嚼，理想前牙寬長比為73%到87%。

一般來說，牙冠增長術的適應症包含齲齒、藥物副作用或咬硬物和意外造成的牙根斷裂、基因遺傳和變異被動性萌發，蘇穎珊說，牙齒萌發時，有主動和被動萌發階段，在被動萌發的階段牙齦會向牙齒的根部移動直到在牙骨質和牙釉質的交界附近為止，到青春期結束為止，牙齦都可能有些微的移動，但要是這個機制沒有發生，就是變異被動性萌出，會使患者牙齦露出過多與牙冠偏方形且短小。

經過牙冠增長術，提升牙面的美觀與自信。（台北慈濟醫院提供）

經過牙冠增長術，提升牙面的美觀與自信。（台北慈濟醫院提供）

蘇穎珊說，「牙冠增長術」顧名思義是要增長臨床牙冠的部分，常用於牙齦邊緣或下方的深部齲齒及牙齒斷裂情形，透過此術式能讓醫師有足夠的牙齒補牙或製作假牙；而其他常見執行術式的原因包含牙齒萌發異常造成的美觀問題、藥物副作用與口腔衛生不佳導致的牙齦增生。

蘇穎珊指出，一般人正常萌發過程在20歲左右達到平衡，因此年齡是正確診斷的基本因素，若確定手術，則會讓病人在局部麻醉的狀態下，修整齒槽骨及牙齦，使其露出更多埋在牙齦裡的齒質，增長牙冠長度，但齲齒過深、剩餘齒質不足、牙周狀態不佳、糖尿病控制不良、使用骨質疏鬆藥物或有其他生理、心理狀況者不適用此術式。

台北慈濟醫院牙醫師蘇穎珊。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院牙醫師蘇穎珊。（台北慈濟醫院提供）

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