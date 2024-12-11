為癌友唱出希望 彭佳慧、許富凱高雄長庚開唱

金曲歌后彭佳慧（左）到高雄長庚為癌友開唱，更到病房關懷癌友，癌症委員會主席林志哲特別致贈彭佳慧每次在高雄長庚唱歌的相片畫框。（高雄長庚提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕台灣每4分19秒就有1人罹癌，每年全台約88萬個家庭需面對癌症的重重挑戰。高雄長庚紀念醫院和癌症希望基金會攜手舉辦「聽希望在唱歌」關懷演唱會，金曲歌后彭佳慧、歌王許富凱及藝人黃嘉千今天在醫學大樓大廳獻唱，盼用專業醫療與溫暖歌聲，與癌友一同對抗病魔。

彭佳慧（左2）到高雄長庚病房為癌友加油打氣。（高雄長庚提供）

「聽希望在唱歌」自1998年啟航，由北到南將演唱會開進全國各大醫院，已舉辦109場次療癒無數癌友、家屬及醫護。高雄長庚執行副院長藍國忠說，在癌症面前，病人、家屬及醫療團隊都需要被支持，唯有相互扶持，我們才能走的久。

請繼續往下閱讀...

金曲歌車許富凱（右）在高雄長庚醫院暖心獻唱。（高雄長庚提供）

為感謝彭佳慧第6次到院獻唱，且到病房關懷癌友，癌症委員會主席林志哲特別準備彭佳慧每一次在高雄長庚唱歌的相片畫框致贈，更製作了彭佳慧的公仔放置癌症中心陪伴所有癌友。

「聽希望在唱歌」關懷演唱會已在全台各醫院舉辦109場次，今天在高雄長庚醫院開唱。（高雄長庚提供）

彭佳慧帶來多首經典歌曲，讓觀眾享受演唱會等級的演出；許富凱特別帶來「家後」這首歌，用溫暖的力量陪伴觀眾；黃嘉千也以動人的歌聲，帶給觀眾支持的動力互相扶持。

癌症希望基金會執行長蘇連瓔說，抗癌對病友和家人都是條艱辛的道路，透過音樂可以抒發情緒、排解壓力，期待透過演唱會給予病友、家屬及醫護，擁有希望、理解、勇氣、互助支持的力量！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法