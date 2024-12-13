自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》它們也是白菜！ 農糧署介紹9種不結球白菜

2024/12/13 08:36

農糧署表示，俗稱青江菜的青梗白菜為一種不結球白菜，也是白菜家族的一員。（資料照）

農糧署表示，俗稱青江菜的青梗白菜為一種不結球白菜，也是白菜家族的一員。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕聽到白菜腦中浮現的是一顆一顆的球狀白菜，或是已經燉好的白菜滷呢？農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」指出，其實白菜家族中有「不結球」，整年皆能生產，因生長週期短和種類繁多，播種後約20-30天便可採收，是台灣重要短期葉菜類之一，快來看看以下9種哪棵是「你的菜」吧！

農糧署說明，白菜家族依據「結球」可分為不結球白菜、半結球白菜、結球白菜。不結球白菜特徵有：

●明顯葉柄：長柄或短柄。

●葉片：有圓形、卵圓、橢圓形等。

●葉緣：全緣鋸齒狀、波狀或缺刻。

●葉面：皺葉或平滑。

●葉色：淺綠至深綠。

●植株無葉翼：呈現直立或開展，不會形成葉球。

農糧署整理出9款不結球白菜圖鑑。（圖取自農糧署臉書專頁）

農糧署整理出9款不結球白菜圖鑑。（圖取自農糧署臉書專頁）

氣味濃郁 苦而回甘

●土白菜：葉色綠、質地較粗，梗寬窄與厚薄不齊，口感脆嫩、氣味較濃郁。

●塌棵菜、塔菇菜：因蓮座葉塌得名，葉色濃綠、墨綠，清脆爽口，略帶苦味回甘。

●小松菜：日本油菜，葉片為長橢圓形，葉柄較長，略帶苦味回甘。

肥厚多汁有口感

●皺葉白菜：葉柄厚呈半圓形，葉緣淺綠波浪狀，葉片肥厚，柔軟味甜。

●奶油白菜：葉柄肥厚湯匙狀，葉色由綠葉皺縮，口感較嫩，有奶油香。

●青梗白菜：俗稱青江菜，葉片橢圓平滑如湯匙，葉柄肥厚多汁，口感脆甜。

纖維少口感較嫩

●黑葉白菜：葉色深綠，葉緣橢圓，葉面較小，葉柄鮮白寬厚，纖維較少，味甜質嫩。

●油菜：葉片長橢圓，葉色嫩綠，口感脆甜、纖維較少。

●青油菜：葉片呈卵形，葉柄長，味道鮮甜、纖維細嫩。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中