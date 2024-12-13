健康網》它們也是白菜！ 農糧署介紹9種不結球白菜

農糧署表示，俗稱青江菜的青梗白菜為一種不結球白菜，也是白菜家族的一員。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕聽到白菜腦中浮現的是一顆一顆的球狀白菜，或是已經燉好的白菜滷呢？農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」指出，其實白菜家族中有「不結球」，整年皆能生產，因生長週期短和種類繁多，播種後約20-30天便可採收，是台灣重要短期葉菜類之一，快來看看以下9種哪棵是「你的菜」吧！

農糧署說明，白菜家族依據「結球」可分為不結球白菜、半結球白菜、結球白菜。不結球白菜特徵有：

請繼續往下閱讀...

●明顯葉柄：長柄或短柄。

●葉片：有圓形、卵圓、橢圓形等。

●葉緣：全緣鋸齒狀、波狀或缺刻。

●葉面：皺葉或平滑。

●葉色：淺綠至深綠。

●植株無葉翼：呈現直立或開展，不會形成葉球。

農糧署整理出9款不結球白菜圖鑑。（圖取自農糧署臉書專頁）

氣味濃郁 苦而回甘

●土白菜：葉色綠、質地較粗，梗寬窄與厚薄不齊，口感脆嫩、氣味較濃郁。

●塌棵菜、塔菇菜：因蓮座葉塌得名，葉色濃綠、墨綠，清脆爽口，略帶苦味回甘。

●小松菜：日本油菜，葉片為長橢圓形，葉柄較長，略帶苦味回甘。

肥厚多汁有口感

●皺葉白菜：葉柄厚呈半圓形，葉緣淺綠波浪狀，葉片肥厚，柔軟味甜。

●奶油白菜：葉柄肥厚湯匙狀，葉色由綠葉皺縮，口感較嫩，有奶油香。

●青梗白菜：俗稱青江菜，葉片橢圓平滑如湯匙，葉柄肥厚多汁，口感脆甜。

纖維少口感較嫩

●黑葉白菜：葉色深綠，葉緣橢圓，葉面較小，葉柄鮮白寬厚，纖維較少，味甜質嫩。

●油菜：葉片長橢圓，葉色嫩綠，口感脆甜、纖維較少。

●青油菜：葉片呈卵形，葉柄長，味道鮮甜、纖維細嫩。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法