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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》台北馬拉松即將起跑 醫：心臟病發風險增高

2024/12/12 10:37

台北馬拉松即將登場，然馬拉送運動強度極高，對心臟之危害不容小覷。圖為過往賽事照片。（資料照）

台北馬拉松即將登場，然馬拉送運動強度極高，對心臟之危害不容小覷。圖為過往賽事照片。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕本週日（15）為台北馬拉松，相信跑者們都躍躍欲試，相當興奮。然幾乎每年都有參賽跑者在運動途中失去呼吸心跳送醫。宇平診所心臟內科醫師劉中平提醒，馬拉松運動可能提升心臟病風險，且容易發生在40歲以上男性，在比賽的最後四分之一較容易發生。因此建議參賽者須諮詢醫師，運動途中要確實補充水分與規律休息；若察覺不適應立刻求助。

劉中平在粉專「劉中平醫師的心臟科筆記」談到，回溯最近3年的新聞報導：2021年，台北馬拉松5跑者一度失去呼吸心跳；2022年，台北馬拉松男跑者突失去心跳送醫；2023年，台北馬拉松40歲男跑者無呼吸心跳倒地。

劉中平表示，馬拉松從西元前的希臘競技活動，變成人人參與的全民運動，當然很好。不過每年都要發生的猝死事件，也是我們該重視的。特別是從嚴謹的學術報導中顯示，馬拉松競賽中跑者的猝死機率大約是10萬分之一，而台北馬拉松每次參加者不超過3萬人，卻幾乎每年都發生猝死事件，是否危險性稍高了點？

劉中平表示，馬拉松算是比較激烈的運動，本來就可能提升心臟病發的風險，目前認為造成猝死的危險因素包括有冠狀動脈阻塞、心律不整、肥厚性心臟病變； 特別容易發生在40歲以上的男性，在比賽的最後四分之一階段發生。 因此醫師建議所有參加馬拉松的選手都應該要有完善的心臟評估，參賽前應該持續服用心血管疾病藥物，運動中間要確實補充水分和規律休息。 跑步中有任何的不適，都要立刻休息請求協助。

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