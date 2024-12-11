健康網》「紫色尿」免驚！ 醫曝常見族群 補維生素C可預防

醫師指出，「紫尿袋症候群」通常會出現在長期臥床、放尿管的病人中。（圖擷取自陳昭安臉書）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一般人以為尿液顏色是黃色的光譜，但其實尿液也可能出現其他顏色！昭安泌尿科診所院長陳昭安在臉書專頁「迷你手術室 陳昭安醫師」發影片表示，紫色尿稱為「紫尿袋症候群」，通常出現在長期臥床、放尿管的患者，多數只需給予保守治療，平時可透過注意放置尿管之尿袋顏色、攝取維生素C等方式預防。

陳昭安在採訪時表示，目前醫界對於紫色尿說法多樣，其中最常提到的是色胺酸的代謝，其經由食物中攝取後，經腸道正常菌種的消化及代謝，在小腸內被吸收，很少進入大腸，但當患有腸道機能障礙時，如便秘時，色胺酸就有機會流入到大腸，經細菌作用後代謝物排入尿液，加上尿液也呈鹼性，就會呈現紫色。此外，也有人認為是尿液在尿袋中被污染、可能是類固醇或膽酸的結合體等。

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陳昭安指出，常見族群除了長期臥床者外，也可發現女性多於男性之現象，或是患慢性便秘等的腸道機能障礙、長期放置導尿管、常有泌尿道發炎問題者，多數不用特別積極治療，只需給予保守治療，平時可透過注意放置尿管之尿袋顏色、攝取維生素C等方式預防。

醫師表示，比較常見到紅橙黃3種尿液顏色，水喝多點可能會變淡黃色，吃火龍果可能會變橙色或紅色，一些特殊藥物也會把尿染色，而出現綠色、深藍色；示意圖。（圖取自freepik）

尿液出現2情況要注意

陳昭安提及，在診間中，還是比較常見到紅橙黃3種尿液顏色，水喝多點可能會變淡黃色，吃火龍果有可能會變橙色或紅色，一些特殊藥物也會把尿染色，而出現綠色、深藍色。不過，正常情況下，尿液應為透明，似稀釋後的茶。

如何透過尿液判斷是否有疾病？陳昭安舉例，尿開始長螞蟻，那就可能有糖尿病問題；有些人尿聞起來比較臭，則可能是有感染的狀況。不過，尿過於透明可能也不好，若每天飲用過多水恐致尿崩、水中毒情形，建議適量飲水即可。

國健署提醒，正常情況之下尿液多呈透明狀；圖為情境照。（圖擷取自shutterstock）

5常見尿液顏色看健康

國健署提醒，每日建議成人飲用6-8杯水（240毫升／杯），國小學童至少飲用1,500毫升水，分次小口慢慢喝，並隨著當日安排的活動行程、環境而適度調整。正常情況之下尿液多呈透明狀，且尿液可作為人體是否需要補水或是身體情況是否良好的基礎簡易指標，下為5常見尿液顏色：

●透明無色：體內水分可能過多，不需要補充水分。

●透明黃色（淺黃色）：體內水分充足，可正常補充水分。

●黃色：表示可能有一段時間未補充水分或有持續出汗之情形，需要持續補充水分。

●烏龍茶色：身體可能已出現缺水狀態，要立即補充水分。

●濃茶色：可能已1-2天完全沒有水分攝取，此時喝水可能對於腸胃吸收速度已經太慢，建議尋求醫療協助。

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