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4旬男3冠狀動脈全阻塞胸悶 血管支架助重生

2024/12/11 14:24

廖茂芳醫師提醒，民眾若出現持續性的胸悶胸痛、呼吸困難，可能是心肌梗塞的徵兆，一定要盡快就醫檢查。（記者陳建志攝）

廖茂芳醫師提醒，民眾若出現持續性的胸悶胸痛、呼吸困難，可能是心肌梗塞的徵兆，一定要盡快就醫檢查。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕49歲梁姓男子，日前起床覺得胸口悶悶緊緊且全身冒冷汗，因有高血壓與高血脂病史，提高警覺就醫掛急診，經安排心電圖與抽血檢查，確診是急性心肌梗塞，醫師緊急手術放置1個血管塗藥支架救回一命，後續追蹤發現另2個冠狀動脈也阻塞又放了2個支架，透過戒菸並配合藥物治療，終於讓生活恢復正常。

長安醫院心臟血管科醫師廖茂芳表示，供應心臟血流的冠狀動脈共有三條分支，分別是「右冠狀動脈」及左主冠狀動脈再分為「左前降支」及「左迴旋支」。患者在首次緊急手術中，先打通堵塞達95%的左前降支，但另外兩條血管也狹窄超過8成，因出院後仍感到呼吸困難，決定返院再次施行支架手術，徹底解決心血管問題。

廖茂芳指出，因放支架相當於在血管內進行手術，手術部位的血管壁可能吸引血小板聚集並形成疤痕組織，導致支架放置處再次狹窄。臨床統計發現，使用健保給付的金屬支架，約有10%~15%的再狹窄率，如果是糖尿病患者，再狹窄率更高達20%至40%。

廖茂芳表示，使用「塗藥支架」能使再狹窄率減半，支架上的藥物能有效抑制組織增生，減少術後再狹窄的發生。但缺點是健保尚未給付需自費，且術後須服用抗凝血藥物半年以上。建議若經濟狀況許可，可像患者一樣選擇使用塗藥支架，以降低再狹窄的風險。

廖茂芳並提醒心臟病友，定期回診、按時服藥，並戒菸戒酒、控制三高，是維持心血管健康的不二法門，更是影響再狹窄率的關鍵。如果發生持續性的胸悶胸痛、呼吸困難，更可能是心肌梗塞的徵兆，一定要盡快到醫院檢查。

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