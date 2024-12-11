月底恢復供應 食藥署再放行永豐輸液2產品

食藥署副署長王德原（中）表示，經多次檢視業者提供的改善資料和實地查廠後，11月27日已批准軟袋裝生理食鹽水注射液和沖洗液的製造、檢驗和運銷許可。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內輸液大廠「永豐化學工業股份有限公司新莊工廠」今（2024）年5月因違反PIC/S GMP規範被勒令停工，造成國內生理食鹽水供應短缺，衛福部透過國內增產及專案進口應急，衛福部食品藥物管理署9月宣布已恢復滅菌沖洗用蒸餾水的製造，今（11日）再表示，生理食鹽水注射液、沖洗液等2款軟袋裝產品缺失已改善，已於11月底核准製造，預計年底就能逐步恢復供應。

食藥署副署長王德原表示，經多次檢視業者提供的改善資料和實地查廠後，確認該公司生產的軟袋裝生理食鹽水注射液和沖洗液的相關缺失已改善，因此食藥署在11月27日批准這兩項產品的製造、檢驗和運銷許可；廠商取得製造許可後即可開始生產，完成放行程序後，預計會在12月底逐步恢復供應。

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王德原提到，食藥署在7月底查廠時確認「滅菌沖洗用蒸餾水」的製程已經恢復得差不多；因此在8月28日就批准恢復生產。業者後續提出相關產品的修正，食藥署在10月查廠時發現仍有部分缺失，業者11月初再次提交報告，經審核後食藥署在11月27日核准軟袋裝生理食鹽水注射液和沖洗液的製造許可。

王德源說，產品完成製造後，仍需進行檢驗，每批大約需要3週才能完成，因此預估12月底能逐步恢復供應。對於其他尚未完成改善作業的產品，如果出現相關供應缺口，食藥署會根據臨床用藥需求，持續滾動式調整。

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