自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

救護理人才荒！台中多家醫院祭加薪、獎金與高津貼 這家調薪13％

2024/12/11 13:38

台中慈濟醫院以提高日班津貼3倍方式，留住護理人才。（慈濟提供）

台中慈濟醫院以提高日班津貼3倍方式，留住護理人才。（慈濟提供）

〔記者歐素美／台中報導〕醫院護理人才荒，各醫院紛紛以調薪、增加津貼或改善工作環境等方式，盼能留住人才，台中慈濟醫院即提高日班津貼3倍，護理人員每月可增加約6600元收入；光田醫院除既的月續效獎金及年資獎金，去（2023）年及今（2024）年先後再加碼升等獎金及季考核獎金；童綜合醫院則年則為病房護理師調薪10~13％，同時提高年終獎金。

目前政府僅補貼夜班護理津貼，台中慈濟醫院為培植護理人才及改善護理職場環境，將日班津貼提高至3倍，護理人員每月可增加約6600元的收入，並導入人工智慧協助護理記錄，讓護理師可以口說記錄，大幅減少書寫時間與負擔。院方表示，根據統計資料顯示，全院護理人員延遲下班比率從26.39%下降至9.5%，讓護理師兼顧生活與工作品質，增進幸福職場動能。

為積極留才，台中慈濟醫院輪三班新進護理師平均月薪5萬元起，年薪上看百萬，並提供留任簽約獎金，兩年可領8萬元，三年則高達18萬元。對在學護理學生，醫院更每年提供12萬元獎助金，減輕學費負擔，吸引優秀學生提早進入醫院體系，為未來醫療發展注入新動力。

光田綜合醫院護理部主任于素珍則表示，該院一直很積極提升護理人員薪資，除了持續加給的月績效獎金（依佔床率核發，平均約4,000至12,000元）及年資獎金（依個人年資自動核發），去年開始增加升等獎金（依年資與晉升資格核發），今年再加碼季考核獎金（平均6,500至8,000），院方並積極提供學分班及二技專班供護理人員進修升等，也推行ChatGPT，希望縮短護理人員工作時間，讓護理同仁能兼顧工作品質。

此外，光田也關注護理人員的身心靈健康；即將啟用的向上院區特別設置了健身房與瑜伽課程，邀請同仁在下班後透過運動流汗，舒緩壓力、提升體能，以健康的狀態面對生活與工作挑戰

童綜合醫院今年則為病房護理師調薪10~13％，並提高年終獎金；為創造多元、共融的友善職場環境，並每年定期辦理舒壓活動及強化靭性課程。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

網友回應

載入中