救護理人才荒！台中多家醫院祭加薪、獎金與高津貼 這家調薪13％

台中慈濟醫院以提高日班津貼3倍方式，留住護理人才。（慈濟提供）

〔記者歐素美／台中報導〕醫院護理人才荒，各醫院紛紛以調薪、增加津貼或改善工作環境等方式，盼能留住人才，台中慈濟醫院即提高日班津貼3倍，護理人員每月可增加約6600元收入；光田醫院除既的月續效獎金及年資獎金，去（2023）年及今（2024）年先後再加碼升等獎金及季考核獎金；童綜合醫院則年則為病房護理師調薪10~13％，同時提高年終獎金。

目前政府僅補貼夜班護理津貼，台中慈濟醫院為培植護理人才及改善護理職場環境，將日班津貼提高至3倍，護理人員每月可增加約6600元的收入，並導入人工智慧協助護理記錄，讓護理師可以口說記錄，大幅減少書寫時間與負擔。院方表示，根據統計資料顯示，全院護理人員延遲下班比率從26.39%下降至9.5%，讓護理師兼顧生活與工作品質，增進幸福職場動能。

請繼續往下閱讀...

為積極留才，台中慈濟醫院輪三班新進護理師平均月薪5萬元起，年薪上看百萬，並提供留任簽約獎金，兩年可領8萬元，三年則高達18萬元。對在學護理學生，醫院更每年提供12萬元獎助金，減輕學費負擔，吸引優秀學生提早進入醫院體系，為未來醫療發展注入新動力。

光田綜合醫院護理部主任于素珍則表示，該院一直很積極提升護理人員薪資，除了持續加給的月績效獎金（依佔床率核發，平均約4,000至12,000元）及年資獎金（依個人年資自動核發），去年開始增加升等獎金（依年資與晉升資格核發），今年再加碼季考核獎金（平均6,500至8,000），院方並積極提供學分班及二技專班供護理人員進修升等，也推行ChatGPT，希望縮短護理人員工作時間，讓護理同仁能兼顧工作品質。

此外，光田也關注護理人員的身心靈健康；即將啟用的向上院區特別設置了健身房與瑜伽課程，邀請同仁在下班後透過運動流汗，舒緩壓力、提升體能，以健康的狀態面對生活與工作挑戰

童綜合醫院今年則為病房護理師調薪10~13％，並提高年終獎金；為創造多元、共融的友善職場環境，並每年定期辦理舒壓活動及強化靭性課程。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法