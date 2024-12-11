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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

備孕必看！國健署破解試管嬰兒「5」迷思 加碼7招助孕

2024/12/11 12:49

不少想要懷孕生子的婦女會尋求人工生殖，卻又對人工生殖有不少憂心。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

不少想要懷孕生子的婦女會尋求人工生殖，卻又對人工生殖有不少憂心。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者邱芷柔／台北報導〕隨著國人結婚與備孕年齡逐漸延後，越來越多夫妻面臨懷孕困難，為協助不孕夫妻了解備孕過程中的挑戰，國民健康署今（11日）分享人工生殖常見5大迷思，並提供備孕7秘訣，幫助有意生育的夫妻，喜迎新生命。

●迷思1：「試管嬰兒容易流產？」

國健署指出，試管嬰兒懷孕的流產率約10%至20%，與自然懷孕相似，主要原因與胚胎發育或夫妻年齡有關。把握女性25歲至35歲、男性40歲前的生育黃金期，可降低風險。

●迷思2：「植入越多胚胎就越容易成功？」

國健署表示，根據2021年人工生殖施行結果分析報告資料顯示，植入單一胚胎之成功率為35%，植入2個或3個胚胎之成功率為29%至32%，兩者成功率是相近的。但多胚胎植入會增加多胞胎妊娠和併發症風險，國際趨勢皆鼓勵降低胚胎植入數，以維護母嬰健康。

●迷思3：「做試管嬰兒很傷身？」

國健署說，試管療程安全性高，副作用如卵巢過度刺激症候群（OHSS）發生率僅約3%，發生時會引起卵巢腫大、噁心、腹瀉等症狀，嚴重者亦可能導致腹水、栓塞、腎功能受損，不過大多為輕症，良好作息與醫師配合能降低風險，保持身心健康更有助於迎接新生命。

●迷思4：「人工生殖的嬰兒較不健康？」

國健署指出，研究證實，試管嬰兒成長發展與自然懷孕無異，父母年齡仍是胎兒健康的重要影響因素，適齡生育是關鍵。

●迷思5：「做試管嬰兒可以挑選性別？」

國健署強調，國內醫療法規禁止進行懷孕性別篩檢，除非出於醫療必要，如性聯遺傳疾病等，人工生殖過程中，除非基於醫學理由，也不得選擇胚胎的性別。

國健署也提供7個備孕撇步，有助於提升懷孕機率：

●規律作息：日常作息重整，增加戶外踏青、身心放鬆靜坐等時間以減低生活壓力。

●適度運動：睡眠充足及規律運動，保持良好身心健康。

●維持理想體重：讓身體質量指數（BMI）維持在18.5～24之範圍內。

●遠離菸、酒；避免藥物濫用。

●均衡飲食：均衡營養，適量攝取高蛋白食物與維生素。

●遠離高溫環境、有害化學物質及放射性物質。

●偵測排卵期間：女性於每天晨起測量基礎體溫，依排卵前1天體溫約下降0.1~0.2℃及排卵後體溫約升高0.3~0.5℃等體溫的變化，找出排卵期。     

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