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健康 > 心理精神

《影后》明明是母女卻陌生？ 心理師4招修復親子關係

2024/12/14 15:31

謝瓊煖（前）與李雪在《影后》劇情中和解，母女情讓許多觀眾感動。（Netflix提供）

謝瓊煖（前）與李雪在《影后》劇情中和解，母女情讓許多觀眾感動。（Netflix提供）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夯劇《影后》除了主要角色戲份備受討論，劇中不少配角也表現出采。像是柯麗芬（謝瓊煖飾）身為單親媽媽，日夜拍戲還掉前夫2000萬債務，甚至讓女兒唐寶兒（李雪飾）能出國讀書，成為新銳導演，卻因此犧牲不少母女相處時間。對此，心理師余佳容分享4招修復親子關係，像是媽媽要先照顧好自己、平衡工作與生活等。

台北同伴心理諮商所所長余佳容在臉書專頁「情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程 台北心理諮商 陪伴心理體系」發文指出，《影后》片中有一幕是柯麗芬在拍完戲中殺青戲後，與女兒唐寶兒（TB）坐在洗衣房，抽著菸，幽幽的說了一句：「天天住在一起，我們還有什麼事是彼此不知道的？」引得許多觀眾潸然淚下，獲得不少共鳴。

不是陪伴就好 高品質互動很重要

相信很多單親媽媽或職業婦女心中都曾想過，「為什麼我的孩子與我越來越疏遠？」，余佳容說明，親子之間之所以會產生疏離感，多有下列原因：

●時間不足：職業婦女的日程排得滿滿，陪伴孩子的時間變得少之又少，讓孩子感覺不到被重視。

●情緒疲憊：下班後的疲憊讓我們很難用耐心和愛去面對孩子，反而容易以敷衍的方式應對，甚至因小事發脾氣。

●缺乏深度連結：陪伴不等於高品質的互動。如果只是坐在一起看電視或滑手機，孩子的情感需求仍然無法被滿足。

心理師表示，陪伴不等於高品質的互動。如果只是坐在一起看電視或滑手機，孩子的情感需求仍然無法被滿足；圖為情境照。（圖取自freepik）

心理師表示，陪伴不等於高品質的互動。如果只是坐在一起看電視或滑手機，孩子的情感需求仍然無法被滿足；圖為情境照。（圖取自freepik）

留出時間給家庭 創造親子「專屬時光」

●創造「專屬時光」：每天抽出一段時間，完全關掉手機，專注與孩子一起做他喜歡的事，哪怕只有20分鐘，也能讓孩子感受到你對他的重視。

●關注孩子的情緒：試著問孩子：「今天學校發生了什麼有趣的事？」或是：「有沒有什麼讓你開心或不開心的事情？」用開放的語氣引導孩子分享內心世界。

●平衡工作與家庭：試著優化工作效率，將時間用在刀口上，把下班後的時間完整留給家庭。同時，別害怕請求伴侶或家人的幫助，分擔壓力。

●自我照顧：媽媽的情緒穩定，才能帶來更正向的親子互動。記得留點時間讓自己休息，無論是運動、看書或簡單地獨處，都能幫助你重拾能量。

建立親密關係是長期投資

余佳容說，孩子的成長稍縱即逝，工作固然重要，但親子關係更值得投入心力。透過用心陪伴與深度互動，不僅能修復疏離感，也能讓孩子的心與你更加貼近

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