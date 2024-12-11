健康網》偏頭痛讓人抓狂 中醫授緩解4穴位快收起

中醫觀點認為偏頭痛多因風、火、痰、瘀以及肝、脾、腎等臟腑功能失調，複感外邪而誘發；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕焦慮、熬夜、月經來，害你偏頭痛又發作？不想吃止痛藥，還有其他選擇嗎？彰化馬光中醫診所中醫師劉宗昇指出，中醫針灸緩解偏頭痛的效果好，搭配中藥調理，不僅可減少止痛藥劑量，且減少發作頻率。民眾自己也可依疼痛位置，選擇按摩率谷穴、完骨穴、前頂穴或印堂穴來緩解症狀。

中醫觀點看偏頭痛

劉宗昇表示，偏頭痛在中醫裡屬「頭風」、「腦風」、「偏頭痛」、「厥頭痛」等範疇，本病多因風、火、痰、瘀以及肝、脾、腎等臟腑功能失調，複感外邪而誘發。

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中醫頭痛分為外感、內傷及外傷頭痛：

1.外感頭痛：由六淫外襲，上犯巔頂，邪氣羈留，阻抑清陽，而犯頭痛。風為百病之長，多挾時氣而發病，產生風熱、風寒、風濕等頭痛。

2.內傷頭痛：內傷諸疾，導致氣血逆亂，瘀阻經絡，腦失所養，而生頭痛，其發病與肝脾腎相關。大多痛勢較緩，多表現隱痛，昏痛。

●因於肝：因於情志影響，或婦女與月經來潮有關。

●因於脾：飢飽勞倦、飲食不節，或產後體虛，脾胃虛弱。

●因於腎：稟賦不足，腎精久虧，腦髓空虛而致頭痛。

3.外傷頭痛：外傷跌仆，久病入絡，導致氣滯血瘀，脈絡瘀阻，不通則痛。

●外傷頭痛：大多痛勢較劇，多表現為抽痛、掣痛、脹痛、重痛…等。

●瘀血頭痛：痛處固定不移，痛如錐刺。

預防偏頭痛，中醫師提醒要避免熬夜，睡眠需充足7-8小時，假日休息亦保持一樣的睡眠時數；圖為情境照。（圖取自freepik）

預防偏頭痛的好習慣

至於如何預防偏頭痛？劉宗昇建議日常生活要注意下列事項：

1.避免熬夜，睡眠需充足7-8小時，假日休息亦保持一樣的睡眠時數。

2.一日水分2000cc以上，有規則運動習慣。

3.飲食忌辛辣、燒烤食物、菸酒，對於起司、巧克力、柑橘類、咖啡因等容易誘發頭痛者也應避免。

4.避免溫差過大，早晚溫差較大及進出冷氣房可加件薄外套，天冷時可加戴毛帽及圍巾。

5.減少壓力、緊張或焦慮。多聽輕音樂，練習冥想、瑜伽皆可放鬆身心。

改善偏頭痛4穴道。（馬光中醫診所提供）

穴位按摩及茶飲保健

劉宗昇也分享緩解頭痛穴位及茶飲保健：

頭痛在兩顳側選率谷穴：耳尖正上二指處；痛點在頸後選完骨穴：頭部耳後乳突後下方凹陷處；痛點在頭上選前頂穴：前髮際線後約一掌幅（3.5吋）處；痛點在前額選印堂穴：雙眉頭正中間。

如果按壓的穴位感到疼痛不適時，就不宜過度刺激，請換用熱敷穴位的方式，來促進局部循環，緩解疼痛感。

疏肝菊花茶

●材料：菊花2錢、白芍2錢、柴胡2錢、五味子1錢、炙甘草1錢。

●作法：上述藥材清洗後，用濾藥袋包起來，用800cc的水，小火慢煮至400cc 即可飲用。

●適合工作壓力大，情緒易緊張的族群飲用。

解肌薄荷茶

●材料：葛根2錢、天麻2錢、荷葉1錢、薄荷1錢。

●作法：上述藥材洗淨後，先將前三味藥用600cc中火煎煮至400cc，後下薄荷葉至藥湯中，浸泡10分鐘即可飲用。

●適合頸肩緊繃，血壓偏高的族群飲用。

彰化馬光中醫診所中醫師劉宗昇。（馬光中醫診所提供）

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