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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

即時提供醫療資訊 基隆「長輩照護平台」秀成果

2024/12/10 18:36

基隆市政府在長榮桂冠酒店舉辦長輩照顧平台成果發表會。（記者盧賢秀攝）

基隆市政府在長榮桂冠酒店舉辦長輩照顧平台成果發表會。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市政府今年8月推出「長輩照護平台」，已有超過3300人加入，提供民眾相關醫療與照護諮詢及資訊，希望透過即時的線上醫療團隊資源，幫助基隆長輩安心在地安老。

基隆市衛生局今天在長榮桂冠酒店召開「基隆長輩照護平台」成果發表會，衛生局指出，今年8月1日推出「長輩照護平台」，由具有老年疾病專業相關的醫師或護理師負責，提供民眾24小時健康諮詢，並於衛教專區推播實用疾病及衛教，以及方便查詢就醫資訊。

自這個平台上線以來，已有超過3300人加入了平台，並提供了超過830人次的相關諮詢服務。其中，包括長輩在感到不適時，透過照護平台，向專業的醫護人員諮詢可能處理方式，另外也有負責照護長輩的家屬，詢問長輩身體狀況是否立即就醫必要，提供即時且專業建議。系統也會主動推送疾病及衛教資訊，也有許多民眾覺得獲益匪淺。

基隆市政府在長榮桂冠酒店舉辦長輩照顧平台成果發表會。（記者盧賢秀攝）

基隆市政府在長榮桂冠酒店舉辦長輩照顧平台成果發表會。（記者盧賢秀攝）

衛生局表示，基隆市人口快速老化，截至今年10月底止，65歲以上長者人口已超過21%，正式邁入「超高齡社會」。長輩最重要的就是健康問題，為協助長者能健康的在地老化，市府推出「長輩照護平台」，讓長輩及照顧者24小時提供健康資訊。

衛生局長張賢政表示，期盼透過「長輩照護平台」，能夠整合基隆市既有的醫療及長照相關資源，使長輩能在社區「安老、健康、樂活、好心安」。

基隆市政府在長榮桂冠酒店舉辦長輩照顧平台成果發表會。（記者盧賢秀攝）

基隆市政府在長榮桂冠酒店舉辦長輩照顧平台成果發表會。（記者盧賢秀攝）

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