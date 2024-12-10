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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》酒後亂性是真的？ 醫曝真相「只有酒後助興」

2024/12/10 19:12

醫師表示，不太可能會有「酒後亂性」一說；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師表示，不太可能會有「酒後亂性」一說；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕常常聽到「酒後亂性」的說法，真的是如此嗎？昭安泌尿科診所院長陳昭安解答，不太可能，酒精會抑制中樞神經，使人酒後吐真言，但一般還是會維持住基本道德水準，國外有研究發現，在醉倒前的道德選擇會跟清醒時一模一樣，所以酒後亂性是故意的，「別再被酒後亂性騙了，只有酒後助興！」

陳昭安在臉書專頁「迷你手術室 陳昭安醫師」發影片說明，酒精本身會抑制中樞神經，且為漸進式的，當抑制大腦皮層時，會讓人酒後吐真言，但一般還是會維持住基本道德水準。國外有1項研究發現，在醉倒之前的道德選擇，會跟平常清醒時一模一樣，所以酒後亂性是故意的。

那麼為什麼多數人喜歡酒後性行為？陳昭安分析，喝酒可消除人與人間的隔閡，喝完酒後血液循環上升，會有種燥熱的感覺，比較容易進展到性行為階段。

此外，也有許多男性關心「喝酒會硬不起來？」對此，陳昭安表示，如果真的喝醉的話，到達忘記昨天發生什麼事的程度時，此時性功能基本上是零，可能真的會硬不起來。

衛福部提供「每日飲酒酒精標準量」，成年男性每日不超過2單位，女性則不超過1單位。（圖取自衛福部網站）

衛福部提供「每日飲酒酒精標準量」，成年男性每日不超過2單位，女性則不超過1單位。（圖取自衛福部網站）

成年男性每日不超過2單位 女性則不超過1單位

飲酒不過量，究竟標準為何？衛福部表示，成年男性每日飲酒不超過2單位，女性則不超過1單位，1單位等於10公克的純酒精。以啤酒而言，建議男性飲用不超過508毫升，女性不超過254毫升；含酒精的提神飲料，則是男、女性分別不喝超過254毫升、127毫升；飲用紅酒，則男性不超過212毫升，女性不超過106毫升。

衛福部進一步舉例，飲用米酒時，男性不超過130毫升，女性不超過65毫升；酒精度40%烈酒，男、女性分別不超過62毫升、31毫升；飲用酒精度58%的高粱時，男性不超過42毫升，女性不超過21毫升。

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