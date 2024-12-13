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健康網》「感冒時運動」增強免疫力？ 醫：小心反效果
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕感冒還要繼續節食、做運動嗎？林口長庚醫院新陳代謝暨內分泌科醫師許哲綸在臉書專頁「許哲綸醫師：新陳代謝，內分泌」發文分享，自己因有點感冒，所以暫停重量訓練。因為免疫系統消耗能量大，所以感冒時做劇烈運動，可能會影響免疫系統，讓感冒更慢好，且運動效果差。
感冒時運動的影響
許哲綸提到，有些人可能會覺得奇怪，因為運動不是可以增強免疫力嗎？那感冒不是應該更加緊運動，才能早點好起來？其實答案是「不一定」。
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他表示，因為免疫系統其實非常消耗能量！所以感冒時做劇烈運動，不但運動效果會比較差、容易受傷，也可能影響免疫系統，使感冒好得更慢。所以在感冒期間，可以選擇其他方式保健身體。
保健身體3方法
●減少中高強度運動，改做不耗體能的輕度運動。
●多吃健康食物，不特別限制熱量，讓抗氧化物、蛋白質等優質營養，協助身體恢復健康。
●最重要的是，早點睡覺！等感冒好了再來運動，CP值會更好。
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