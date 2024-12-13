自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》「感冒時運動」增強免疫力？ 醫：小心反效果

2024/12/13 12:00

許哲綸提到，感冒時做劇烈運動，不但運動效果會比較差、容易受傷，也可能影響免疫系統，使感冒好得更慢；圖為情境照。（圖取自freepik）

許哲綸提到，感冒時做劇烈運動，不但運動效果會比較差、容易受傷，也可能影響免疫系統，使感冒好得更慢；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕感冒還要繼續節食、做運動嗎？林口長庚醫院新陳代謝暨內分泌科醫師許哲綸在臉書專頁「許哲綸醫師：新陳代謝，內分泌」發文分享，自己因有點感冒，所以暫停重量訓練。因為免疫系統消耗能量大，所以感冒時做劇烈運動，可能會影響免疫系統，讓感冒更慢好，且運動效果差。

感冒時運動的影響

許哲綸提到，有些人可能會覺得奇怪，因為運動不是可以增強免疫力嗎？那感冒不是應該更加緊運動，才能早點好起來？其實答案是「不一定」。

他表示，因為免疫系統其實非常消耗能量！所以感冒時做劇烈運動，不但運動效果會比較差、容易受傷，也可能影響免疫系統，使感冒好得更慢。所以在感冒期間，可以選擇其他方式保健身體。

保健身體3方法

●減少中高強度運動，改做不耗體能的輕度運動。

●多吃健康食物，不特別限制熱量，讓抗氧化物、蛋白質等優質營養，協助身體恢復健康。

●最重要的是，早點睡覺！等感冒好了再來運動，CP值會更好。

許哲綸說，多吃健康食物，不特別限制熱量，讓抗氧化物、蛋白質等優質營養，協助身體恢復；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

許哲綸說，多吃健康食物，不特別限制熱量，讓抗氧化物、蛋白質等優質營養，協助身體恢復；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中