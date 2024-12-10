健康網》穩血壓防發炎！ 營養師曝「喝水」7大重要性

營養師建議，起床後、飯前、飯後1小時、睡前1-2小時飲水，少量多次喝水，護健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冬天天冷容易忘記補充水分，甚至認為沒有流汗就不用補充；對此，北秀健康管理診所營養師林俐岑提醒，每日應補充體重數字乘上30-40c.c.的水分量，因水分影響身體功能，從體溫調節、穩定血壓、增加飽足感、保護呼吸道，甚至是防止泌尿道感染、助排便及排出尿酸，都與飲水有關，建議起床後、飯前、飯後1小時、睡前1-2小時飲水，少量多次喝，護健康！

林俐岑在臉書專頁「精準減重｜北秀健康管理診所」發文分享，在門診中常遇見每天攝取的水量未達1000c.c.的孩子，直呼「大感意外！」也難怪孩子一直喊餓沒有飽足感。

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每日該喝多少水呢？林俐岑建議，需依照體重來做計算，基本上是「體重」數字乘上「30-40c.c.」，就可以換算出每日水分的建議攝取量，舉例來說，70公斤成人，1天應該攝取2100-2800c.c.的水量。同時，也整理6原因告訴您每天應該喝足量水的重要性！

●水分不足會憋尿：當水分攝取不足的情況，會傾向憋尿的狀態，長時間下來，非常容易造成膀胱發炎、泌尿道感染、急性腎臟發炎，使得腎臟過濾廢物的功能下降，嚴重恐演變成腎衰竭。

●讓尿酸透過尿液排出：水分喝不夠，也會去濃縮尿中的代謝物，像是尿酸，因此當曾患有尿酸數值超標，引起尿酸結晶而產生痛風者，飲水量更是需要足夠，才有辦法將尿酸透過尿液排出體外。

營養師指出，攝取足夠水分，除了能幫助代謝物排泄外，也有助於排便；圖為情境照。（圖取自freepik）

●助排便：攝取足夠水分，除了能幫助代謝物排泄外，也有助於排便。因身體缺水時，腸道含水量也會相對變少，使大腸吸收糞便中的水分來彌補腸道的水分，因此糞便會變得更乾、更硬，難以排出，甚至造成便秘。

●參與體溫調節：這也就是為什麼夏季很容易讓人中暑。主要是因為體內的熱能，90％是透過汗水代謝出體外。身體一旦水分不足，造成出汗或是排汗困難，就無法透過汗水帶走熱氣，造成體溫調節出現障礙，就會出現熱中暑症狀。另外，也特別強調，不代表沒有流汗就不用喝水，很多人以為冬天沒什麼流汗就自動降低飲水量，結果反而造成便秘、泌尿道感染等問題。

●幫助血液循環、穩定血壓：水分攝取足夠的情況下，可避免血液過於濃稠，減少動脈的壓力，穩定血壓。因此患有三高的朋友反而是要喝足夠的水分！

營養師表示，攝取足夠水分可讓肺部及呼吸道保持濕潤，避免病菌的附著，降低呼吸道過敏、氣喘及傳染病的發生機會；圖為情境照。（圖取自freepik）

●保護呼吸道：肺喜潤、勿燥。攝取足夠水分可以讓肺部及呼吸道保持濕潤，避免病菌的附著，進而降低呼吸道過敏及氣喘的發作，以及降低傳染病的發生機會。

●增加飽足感：攝取足夠的水分還能夠提供飽足感，不論大小朋友，只要是食量大者，可在餐前先攝取200-250c.c.的白開水或是清湯，可有效地控制當餐的食量。喝完開水或清湯後，接下來先吃半碗至1碗的蔬菜量，再來是掌心大小的蛋白質食物，並搭配澱粉食物食用，如此一來也可穩定血糖，有效率地管理體重。

何時為最佳飲水時機？林俐岑建議4個時間點，包括：起床後、飯前、飯後1小時、睡前1-2小時飲水，讓身體可更有效率的補充水分，且最好也是每天少量多次的飲用，並喝到一日足夠飲水量，更健康。

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