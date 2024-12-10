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健康網》「甜柿蘆筍蝦仁」只需2步驟！ 農業部：煮了更甜

2024/12/10 08:30

柿子挑選果實光滑飽滿，顏色鮮艷澄亮，萼片新鮮，沒有裂萼、頂裂或病蟲害等現象；示意圖。（圖取自photoAC）

柿子挑選果實光滑飽滿，顏色鮮艷澄亮，萼片新鮮，沒有裂萼、頂裂或病蟲害等現象；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕柿子除了能當水果、柿餅吃之外，還可以入菜做創意料理！農業部在臉書專頁發影片分享甜柿蘆筍蝦仁作法，只要兩步驟就能完成，要準備的食材簡單好入手，也可以將蘆筍更換成自己喜愛的蔬菜。甜柿的軟嫩搭配脆口的蘆筍，真的非常清爽，而且柿子的風味和甜度大升級，歡迎大家動手跟著一起做喔！

柿子小百科

營養成分豐富包含維生素A、維生素C、菸鹼素、鈣、磷、鉀、鎂、碘等營養素，尤其維生素C含量尤其高！

挑選方式：挑選果實光滑飽滿，顏色鮮艷澄亮，萼片新鮮，沒有裂萼、頂裂或病蟲害等現象。

保存方式：「室溫」可保存1-2週，但會逐漸軟化，應儘早食用完畢；以餐巾紙或報紙包裏後，再放置冰箱「冷藏」，則可維持較久的硬度。

甜柿蘆筍蝦仁。（圖取自農業部臉書專頁）

甜柿蘆筍蝦仁。（圖取自農業部臉書專頁）

甜柿蘆筍蝦仁

●準備材料

甜柿1顆、草蝦仁6隻、蘆筍60克、薑末少許、鹽少許、糖少許、白胡椒粉少許、米酒少許。

●製作方法

1.先將甜柿去皮切塊，再用熱水浸泡甜柿後，撈起備用。

2.鍋中爆香薑末、再加入蝦仁及蘆筍拌炒，米酒熗鍋後加入甜柿、鹽巴、糖、白胡椒粉調味，拌炒約3-5分鐘即可。

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