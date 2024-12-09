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健康網》忠誠≠沒事！ 醫曝單一性伴侶罹性病「5原因」
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕多數人知曉性病主要傳染途徑是經由「性接觸」傳播，所以有多重伴侶關係的人，被視為是得病的高風險族群，那麼單一性伴侶就沒問題嗎？其實不然！三重好幸福泌尿科診所院長高銘鴻在臉書專頁發文表示，有不少人即使是單一性伴侶仍得病 ，這很可能是因為以前曾感染過、帶有未經檢測的隱性感染、外遇、針具共用、潛伏期等原因。
1.過去的感染紀錄：有個很常見的可能就是，如果伴侶曾經感染過性病，即使當前沒有明顯症狀，仍可能處於潛伏期，且有傳播的風險。例如菜花或生殖器疱疹。
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2.未經檢測的隱性感染：有些性病，像是披衣菌或淋病，開始時可能沒有明顯症狀，感染者可能完全不知情，但仍具傳染性。如果這時候發生了不安全的性行為，當然就可能得病。
3.外遇或不忠行為：在固定關係中，若任1方曾有外遇行為，則可能將性病帶入關係中，即使外遇僅發生1次，風險也會存在。但並不是說只要被伴侶傳染了，就等於對方偷吃了。
4.母嬰傳播或其他非性接觸途徑：部分性病，像是HIV或B型肝炎，可以通過非性接觸來傳播，如血液、針具共用、母嬰間傳播，因此，性病風險並不完全依賴性行為本身。
5.潛伏期或慢性感染：像是梅毒或HIV，在感染初期無法被察覺，潛伏期很長，固定伴侶中的任何一方，都有可能在不知情的情況下攜帶病原體。
高銘鴻指出，綜上第3、4點所述，並不是說只要被伴侶傳染了，就等於對方偷吃，如果伴侶不小心接觸到感染者的血液，那就算沒有出軌，也一樣會得病。
他提醒，無論如何，雙方定期做性病篩檢，還有每次性行為都記得戴保險套，才是保護彼此最好的方式。
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